證大系崩盤！上海灘傳奇大佬投案

2019-09-02 11:50 世界日報 北京2日電



證大系崩盤！100億上海灘傳奇大佬投案自首，警方：涉嫌非法吸儲。 (取材自中國基金報) 分享 facebook

上海證大文化創意發展有限公司（以下簡稱證大公司）旗下「撈財寶」平台及證大財富公司涉嫌非法集資案，在證大公司法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首後，證大集團創始人、董事長戴志康也於1日投案。

每日經濟新聞報導，今年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱證大公司旗下「撈財寶」平台及「證大財富」線下理財門店涉嫌非法集資。8月29日，戴某康、戴某新等人投案，並稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。警方遂以涉嫌非法吸收公眾存款罪對證大公司立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，查封相關涉案資產。

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今年8月12日，由證大公司控股的撈財寶宣布停止新增業務，擬良性退出。當時，撈財寶官網也曾發布公告表示，華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作。消息一出，撈財寶平台的危機四起。對此，戴志康曾對撈財寶用戶兩發公開信。8月14日的公開信中對用戶公開致歉，並表示「平台還在，證大還在，我還在。」8月26日的第二封公開信中，明確表示不甩鍋、不跑路、不失聯，並表示，對平台的存量債權資產，有能力也有信心一定會管理到底。

根據官網介紹，截至2019年7月，撈財寶平台借貸餘額近50億元，出借人數超2.8萬人。至於股東上海證大集團，先後涉足地產、互聯網、文化藝術的綜合投資產業集團，孵化投資了中國最大音頻分享平台、用戶5億估值240億元的喜馬拉雅FM。

公開信息顯示，曾經風光無限的戴志康1964年出生於江蘇海門，1992年組建中國第一家公募基金公司——富島基金公司，出任總經理。此後，創建上海證大並任董事長至今。早年間，戴誌康在股市賺到了人生第一桶金，後來證大系涉足房地產，也給戴志康帶來了巨大財富，2007年時身家達100億元，曾名列富比世富豪榜，是中國地產界、投資界名人。