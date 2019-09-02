親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

證大系崩盤！上海灘傳奇大佬投案

2019-09-02 11:50世界日報 北京2日電

證大系崩盤！100億上海灘傳奇大佬投案自首，警方：涉嫌非法吸儲。 (取材自中國基...
證大系崩盤！100億上海灘傳奇大佬投案自首，警方：涉嫌非法吸儲。 (取材自中國基金報)
分享

上海證大文化創意發展有限公司（以下簡稱證大公司）旗下「撈財寶」平台及證大財富公司涉嫌非法集資案，在證大公司法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首後，證大集團創始人、董事長戴志康也於1日投案。

每日經濟新聞報導，今年8月12日以來，上海市公安局浦東分局陸續接到群眾報案稱證大公司旗下「撈財寶」平台及「證大財富」線下理財門店涉嫌非法集資。8月29日，戴某康、戴某新等人投案，並稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為，且已無法兌付。警方遂以涉嫌非法吸收公眾存款罪對證大公司立案偵查，對戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，查封相關涉案資產。

證大系崩盤！100億上海灘傳奇大佬投案自首，警方：涉嫌非法吸儲。
證大系崩盤！100億上海灘傳奇大佬投案自首，警方：涉嫌非法吸儲。
分享

今年8月12日，由證大公司控股的撈財寶宣布停止新增業務，擬良性退出。當時，撈財寶官網也曾發布公告表示，華瑞銀行單方面決定在8月13日起終止存管合作。消息一出，撈財寶平台的危機四起。對此，戴志康曾對撈財寶用戶兩發公開信。8月14日的公開信中對用戶公開致歉，並表示「平台還在，證大還在，我還在。」8月26日的第二封公開信中，明確表示不甩鍋、不跑路、不失聯，並表示，對平台的存量債權資產，有能力也有信心一定會管理到底。

根據官網介紹，截至2019年7月，撈財寶平台借貸餘額近50億元，出借人數超2.8萬人。至於股東上海證大集團，先後涉足地產、互聯網、文化藝術的綜合投資產業集團，孵化投資了中國最大音頻分享平台、用戶5億估值240億元的喜馬拉雅FM。

公開信息顯示，曾經風光無限的戴志康1964年出生於江蘇海門，1992年組建中國第一家公募基金公司——富島基金公司，出任總經理。此後，創建上海證大並任董事長至今。早年間，戴誌康在股市賺到了人生第一桶金，後來證大系涉足房地產，也給戴志康帶來了巨大財富，2007年時身家達100億元，曾名列富比世富豪榜，是中國地產界、投資界名人。

上海公安房地產

相關新聞

中共建政70周年慶祝活動首演練 7日至8日多條道路交管

2019-09-02 09:00

兩岸微流行／連夜排隊搶 炒紅椰子鞋

2019-09-02 01:57

開學囉 廣州小學新生點硃砂

2019-09-02 00:15

四川智運會 1300人鬥圍棋

2019-09-02 00:11

武漢光谷廣場 建亞洲最大城市綜合體

2019-09-02 00:10

瀋陽機器人大會 人機互動

2019-09-02 00:09

復旦大學 人臉識別報到

2019-09-02 00:09

網上投錢瘋玩虛擬「區塊狗」 400中國網民被騙財

2019-09-01 15:03

中國大陸「快舟一號甲」 再送2商業衛星升空

2019-09-01 15:02

國泰航空集團班機第三起氧氣瓶放氣事件 恐為內部人士所為

2019-09-01 10:25

搭陸航 未來可能吃不到飛機餐了

2019-09-01 00:49

年年熱銷 陽澄湖大閘蟹有「升級」祕密

2019-09-01 00:49

上海Costco開幕半天就暫停 網友揭種種顧客噁心內幕

2019-08-31 19:28

昆山9月12日點亮兩岸中秋燈會

2019-08-31 16:00

姦殺女乘客 滴滴順風車司機伏法

2019-08-31 15:55

7000粉絲目睹…19歲網紅表演撒網 竟成死亡直播

2019-08-31 15:54

正宮、小三扭打 貴州鎮書記被捉姦在床

2019-08-31 15:53

街邊4張桌子起家 張勇拚出百億火鍋王國

2019-08-31 15:15

老了都要愛！中國銀髮族相親記

2019-08-31 08:45

稱自小缺母愛無安全感 港鐵前車長偷拍無數女生裙底

2019-08-30 21:11

中共十九屆四中全會時間敲定 10月北京召開

2019-08-30 19:43

雲南第一高樓玩跳傘 偷爬66樓墜地慘死

2019-08-30 17:05

昆山中秋燈會9月點燈 新北市「豬福滿滿」成亮點

2019-08-30 16:56

大學餐廳幫忙打飯穿太辣 害老闆被罰九千元

2019-08-30 14:08

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

港警開始清場 發射催淚彈驅散示威者

2019-08-03 22:13

停自由行 深圳航空：飛台灣機票可免費退票

2019-08-01 12:38
看更多

熱門文章

反送中最新／香港機場民眾示威集結與港警對峙中

2019-09-01 14:17

學者：若人大決定港進入緊急狀況 示威者被捕後恐送陸審判

2019-09-01 19:07

香港機場快線全停 警方將驅離示威者

2019-09-01 17:01

港今罷工罷課 百校、21行業聲援

2019-09-01 23:59

反送中／831衝突影響未了 港鐵多站報警列刑毀

2019-09-01 12:51

港示威者機場行動未成 轉而破壞港鐵東涌站

2019-09-01 19:15

力抗中國黑手 東華學生會：向港府討回我們的同學

2019-09-02 00:23

黃之鋒籲美國通過「香港人權及民主法案」

2019-09-01 16:21

港鐵列車車門及月台閘門一度受阻 上午全恢復正常

2019-09-02 09:23

港示威者堵塞機場 試圖衝擊防線

2019-09-01 16:41

香港示威堵塞機場交通、破壞東涌港鐵站

2019-09-02 00:02

反送中／防暴警進東涌站清場 登列車車廂截查

2019-09-01 19:54

香港機場流量管制 台港逾20航班取消或延誤

2019-09-01 22:10

影／反送中第13周 汽油彈、臥底鳴槍、無差別攻擊全出爐

2019-09-01 18:22

香港2日、3日添馬公園罷工集會 申請獲批

2019-09-01 15:18

反送中堵機場 華航、國泰共取消10個台港航班

2019-09-01 19:56

黑衣人聚集機場巴士總站 警方嚴陣以待

2019-09-01 14:13

香港抗爭升級 中共政法委暗指中秋擴大執法

2019-09-01 15:02

影／香港831反送中抗爭 最血腥的一天

2019-09-01 13:25

反送中／逾四十間教堂 同步敲鐘為香港祈禱

2019-09-01 21:32

沙田區議員喊一句「黑警」 外籍警司下令現場拘捕

2019-09-02 11:03

示威者唱美國歌、揮美國旗 促川普「解放香港」

2019-09-01 13:13

「全世界都在看」美參眾院籲勿用暴力 北京斥干涉內政

2019-09-01 17:25

港多間學校罷課 英華學生紅布遮右眼喊口號

2019-09-02 10:02

反送中愈演愈烈 柯文哲再呼籲北京要節制

2019-09-01 17:20

北京瞭望／人民幣發新錢的玄機與懸疑

2019-09-01 23:26

反送中堵機場 華航調整部分台港航班

2019-09-01 17:53

大陸支付市場 掀「刷臉」風潮

2019-09-02 00:10

港生反送中遭捕已返家休養 台藝大：人身安全無虞

2019-09-01 14:14

東華港生在醫院休養 校長：若不能回校需在開學前休學

2019-09-01 17:14

香港反送中升溫 柯文哲：繼續下去最後一定六四結束

2019-09-02 11:42

搭公車不懂手機支付 廣州男這麼做網友笑翻

2019-09-01 16:16

陸委會回應孫亞夫：陸強推一國兩制 破壞台海和平

2019-09-01 16:57

王岐山廣東調研 盯香港情勢？

2019-09-01 23:59

學生百萬大道集會風險極高 港中大籲取消保障安全

2019-09-02 10:57

反送中衝擊 台港航班取消

2019-09-02 00:09

華為決心換血 任正非：每年必須淘汰10%平庸主管

2019-09-01 15:02

中若用武力 龍應台：香港遭「祖國」背叛

2019-09-02 11:35

大陸穩經濟 狂發地方債

2019-09-01 23:26

兩岸微流行／連夜排隊搶 炒紅椰子鞋

2019-09-02 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top