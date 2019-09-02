兩岸微流行／連夜排隊搶 炒紅椰子鞋

adidas Yeezy 近來成為大陸年輕人最潮的球鞋之一。 壹讀網 分享 facebook 大陸作家劉俊在網誌寫道：「這年頭，不整雙椰子鞋都不好意思出門。」沒錯，現在大陸各城市最流行的球鞋就是椰子鞋。

大陸民眾口中稱的「椰子鞋」就是「Yeezy」，adidas 和美國說唱巨星 Kanye West 肯爺合作的限量系列，憑藉使用當時最新科技 BOOST 中底，以及前衛設計，在茫茫鞋海中不費吹灰之力就脫穎而出。一雙定價美金二百元到二百廿元不等，時常在發售時造成搶購熱潮，網路炒價也一連翻好幾倍，一雙鞋炒到破萬元人民幣更是家常便飯。

Yeezy 的定價本來就較一般球鞋昂貴，加上限量發售導致更高的炒價，營造出市場上的稀缺性，甚至許多連夜排隊搶購的民眾根本不知道誰是肯爺，只知道要成功入手這雙鞋的過程相當不容易，但絕對有回本價值，是年輕人「炒鞋」的標的。

椰子鞋火了，也變成大陸山寨明星鞋。溫州甚至有假「Yeezy」旗艦店，光明正大展示「Yeezy」的招牌，怕被告侵權，不僅將鞋上的英文「SPLY」改成「YEEZY」，還將數字「350」變成「550」。每雙只賣九百九十九元人民幣。

在人人有 Yeezy 實現後，還值得入手嗎？專家認為，答案應是肯定的，Yeezy 已經不只是一個球鞋系列，而是代表著這個世代的流行趨勢，逐漸成為不因時空推移而改變其價值的經典球鞋。