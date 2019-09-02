武漢光谷廣場 建亞洲最大城市綜合體

2019-09-02 00:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



武漢光谷廣場綜合體主體結構1日正式完工，這座匯聚3條地鐵線和2條市政隧道、工程土方開挖量達180萬立方公尺的城市建設工程，堪稱亞洲規模最大的城市地下綜合體。

中新社報導，武漢光谷廣場綜合體地處「中國光谷」核心區，項目於2014年底開建，是集軌道交通、市政隧道、地下公共空間於一體的超大型綜合體工程。

武漢地鐵建設事業總部副總經理鄭光輝介紹，該綜合體工程體量巨大，其直徑達200公尺，總建築面積約14.6萬平方公尺，相當於21個標準足球場的面積；基坑平面面積近10萬平方公尺，最大開挖深度34公尺，相當於在地下空間建起了11層的高樓；整個工程土方開挖量達180萬立方公尺，相當於20個標準地鐵站的土方量，是亞洲範圍內最大規模的城市綜合體。

同時，該綜合體工程結構和支撐體系複雜。其空間布局分為3層，地下一層為地鐵站廳及地下公共空間，地下一層夾層為武漢地鐵9號線站台、魯磨路公路隧道；地下二層為地鐵2號線南延線區間及珞喻路公路隧道；地下三層為11號線站台，巧妙地在三層空間內解決「三線」和「二隧」五線平衡交匯問題。

作為中國大陸最大體量鋼結構公共藝術品—光谷綜合體約8萬平方公尺的景觀設計，展示了武漢山水交融的城市地貌和「光谷科技之心」的城市文化。廣場中心總重量近1410噸的鋼結構「星河」雕塑骨架，如同7條飄帶在空中舞動，通過密集的光源營造出「璀璨星河」效果。

施工方中鐵十一局集團光谷綜合體項目經理梁水斌指出，該綜合體周邊高樓林立，人流和車流量巨大，再加上工程開挖和拆除方量大、結構複雜等，項目部經過反覆比較論證，採用了爆破法拆除混凝土支撐梁等全新施工方案，多項技術填補了中國大陸相關領域空白。

報導指出，光谷廣場綜合體下方的地下空間日均人流量最高可達40萬人次，再加上兩條市政隧道，將有效緩解光谷轉盤的交通壓力。同時，以綜合體地下空間作為紐帶，實現了周邊地塊商業互通，提升了商業人流的便捷性。