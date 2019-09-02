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開學囉 廣州小學新生點硃砂

2019-09-02 00:15聯合報 中新社

自9月1日起，將有超過1.1萬名小學新生分批在廣府文化發源地之一的廣州市越秀區，參加「開筆禮」活動。圖為「點硃砂」。

中新社
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