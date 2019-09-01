中國換臉App一夜刷屏！爆隱私憂慮 「ZAO」急刪霸王條款

2019-09-01 16:17 世界日報 中國新聞組／北京1日電



「ZAO」App僅需上傳一張照片，就能用你的臉出演經典電影片段，卻引發隱私肖像權爭議。 取材自澎湃新聞網 分享 facebook 換臉App「ZAO」最近在中國暴紅，「僅需一張照片，出演天下好戲」的口號吸引許多網友下載。截至昨天已在中國版的蘋果手機App Store免費App排名中躍居第二，不過同時引發隱私遭侵犯的憂慮。針對爭議，ZAO昨天刪需授肖像權條款。

澎湃新聞網報導，ZAO三個月前開始測試，至今已更新過三次，前日發布正式版。

目前ZAO最火爆的功能就是短片「換臉」，用戶不需要任何專業技術，利用該App提供的諸多知名電影和劇集片段，再上傳自己的照片，就可將自己的臉「移植」到主角身上。用戶還可把多個自己「主演」的片段剪接到一起。另外，ZAO亦可製造表情包。

事實上，外國社交論壇Reddit一位用戶2017年底就曾發布自己製作的AI「換臉」短片，將情色電影中的女主角換成好萊塢明星；中國視頻網站bilibili今年3月也有類似短片，在1994年版電影《射鵰英雄傳》中扮演黃蓉的香港女星朱茵，被換成大陸演員楊冪的臉。

據報導，火速暴紅又遭遇極大爭議的背後，是網友對個人隱私安全的擔憂。

ZAO用戶協議顯示，「換臉」意味「您同意或確保肖像權利人同意授予ZAO及其關聯公司全球範圍內完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利。」

極棒實驗室安全研究員宋宇昊表示，ZAO從用戶處獲得的信息主要是肖像圖片，從技術角度而言，它並不比其他上傳照片的App有更多風險，但ZAO向用戶索取更多的肖像使用授權，這意味著用戶會暴露更多的風險。

有網友戲稱：「有手機號，有面部圖像，通過技術合成，犯罪分子可以替你和你家人通話了。」

AI換臉是否會讓刷臉支付變得不安全？螞蟻金服方面表示，這不是互聯網上的第一款換臉App，也一定不是最後一款，但不管怎麼換，你都不用擔心支付寶刷臉支付的安全性。

另據南方都市報報導，針對民眾的質疑，ZAO昨天下午5點多修改用戶協議內容，在用戶協議的開頭部分增加「特別提示」。

這份提示指出，用戶上傳的短視頻和人臉，將嚴格按照相關法律法規的規定保留在ZAO上。除非為了改善ZAO的服務或者另行取得用戶的再次同意，ZAO不會以任何其他形式或目的使用上述內容。

此外，網上爭議聲最大的兩條「霸王條款」，也有所修改。

報導說，舊版用戶協議第6條第2款中，要求用戶須授予ZAO「完全免費、不可撤銷、永久、可轉授權和可再許可的權利」的內容，目前已被刪除。

另據天眼查信息顯示，ZAO所屬公司為長沙深度融合網絡科技有限公司，法定代表人為陌陌聯合創始人兼遊戲業務部總裁雷小亮，由海南貓咖網絡科技有限公司100％控股。而後者由雷小亮和陌陌董事、總裁及COO王力各持股50%。