網上投錢瘋玩虛擬「區塊狗」 400中國網民被騙財

2019-09-01 15:03 世界日報 中國新聞組／北京1日電



平台共有5種狗。圖／紅星新聞 分享 facebook

一款名為「華登區塊狗」的區塊鏈養成類寵物遊戲近日登上微博熱搜，有用戶爆料他在平台投入人民幣15萬元(約2萬美元)「養狗」賺錢，但他從8月2日開始就沒有在該平台賣出狗，話題引起許多用戶回響，紛紛表示「投了23萬，準備跳樓」、「剛玩2天就崩了，心態炸裂」評論區裡，被套錢的用戶抱團取暖，建立了近400人的維權群，所有用戶加起來最少被騙了300多萬元(約42萬美元)。

紅星新聞報導，「華登區塊狗」被很多網友稱為「龐氏騙局」。在「華登區塊狗」之前，區塊貓、比特豬、幸運十二生肖等區塊鏈養成類寵物遊戲都相繼出現過類似情況。有媒體將這些項目稱為「新概念詐騙」，隨後，「比特豬」平台被警方立案調查。

「華登區塊狗」8月初向用戶發布公告，表示因香港局勢動盪，為了客服工作可正常開展，團隊遷往馬來西亞辦公室前，App將暫停所有動作，直至16日重新開放。

「華登區塊狗」還聲稱被馬來西亞遊戲公司go game收購，並改名為「Let`s go」(徠氏狗)，但gogame公司官網發布「關於與`華登區塊狗`合作的假新聞的聲明」。聲明稱，有關gogame公司涉嫌與「華登區塊狗」合作的所有報導絕非屬實，屬於詐騙行為。gogame公司沒有收購上述公司，也沒有與上述公司合作開發一款名為「Let`s go」或「徠氏狗」的遊戲。

據報導，用戶看到gogame公司的聲明後，決定把維權群群名改為「及時止損，維權報警」，每天討論如何要回虧損的錢。目前群裡有接近400人，他們用工作地和虧損資金作暱稱，相互催促去報警。據受害者表示，群裡所有用戶加起來最少虧了300多萬元，目前很多用戶已經在當地報警。報導指出，「華登區塊狗」方目前未回應。