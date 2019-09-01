華為決心換血 任正非：每年必須淘汰10%平庸主管

2019-09-01 15:02 世界日報 中國新聞組／北京1日電



華為董事長任正非。 美聯社 分享 facebook

面對美國的持續圍堵封殺，中國電信巨頭華為日前在其「心聲社區」公開董事長任正非講話。任正非表示，華為主官、主管必須實行每年10%的末位淘汰，用3至5年時間把一批平庸或惰怠的幹部更替掉，「要下決心換一批血」。

新京報報導，任正非在講話中表示，要大膽在火線中選拔，在戰壕中提拔幹部、專家、專業人員，要讓一些優秀人員直接穿越上來，以激活幹部群體和組織，「幹部要抓得住主要矛盾和矛盾的主要方面，聚焦勝利。」而公司股票則要加大對中基層以及破格提拔人員的配股力度，優先配股給15-18級員工，「對破格提拔上來的人可以優先配」。另外，任正非還要求，通過考試篩選和盡職篩選，以提高軟體開發的組織能力。

任正非說，「出成績的地方要出幹部、出專家、出優秀職員，沒有出成績的地方，要客觀評價、綜合考慮，不完全是簡單的數據。」任正非表示，華為對幹部不求全責備，可以提拔起來再要求他改正自己不足的地方，「不要總是提拔乖孩子上來。」

另據香港01報導，任正非的講話引起華為員工熱議，有員工在「心聲社區」表示，「看到發文，就是振奮興奮激動，公司確實進入戰時狀態，變革已經從上面開刀。」但也有員工吐槽，稱「其實公司還是沒有意識到，問題的關鍵是誰來識別怎麼來識別平庸主管專家，否則肯定又是變味。」更有員工說：「老闆的意圖是好的，但是現在的組織結構下，運動到最後被淘汰的永遠是小弟。幹部已經形成了利益共同體，動起來很難了，而幹掉一波小弟，簡直不要太容易。」