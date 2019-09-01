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中國大陸「快舟一號甲」 再送2商業衛星升空

2019-09-01 15:02世界日報 中國新聞組／北京1日電

「快舟一號甲」升空。 新華社
「快舟一號甲」升空。 新華社
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小型固體運載火箭「快舟一號甲」8月31日在酒泉升空，成功將兩顆衛星送入預定軌道。這是該型火箭第三次成功執行商業發射任務，並首次實現衛星與火箭之間數據傳輸。此次發射的兩顆衛星，分別為中國科學院研製的微重力技術實驗衛星和長沙天儀空間科技研究院有限公司研製的瀟湘一號07衛星。

綜合媒體報導，「快舟一號甲」固體運載火箭由中國航天科工航太三江所屬航太科工火箭技術公司承研，主要為300公斤級低軌小衛星提供發射服務，採用國際通用介面，是目前中國最快發射紀錄保持者。具有飛行可靠性高、入軌精度高、準備周期短、保障需求少、發射成本低等特點。從運抵發射場到完成發射任務只需7天，整個發射區流程則不到4小時，且以「一車一箭」為基本發射單元，避免傳統火箭對發射塔架的依賴。該火箭曾於前年和去年完成兩次商業發射，預計今年年底前還將執行8次發射任務，進入密集發射期。

環球網報導，快舟一號甲本次發射完成了中國首次星箭通信空空鏈路對接試驗。在西安衛星測控中心、北京空間資訊中繼傳輸技術研究中心的支援和配合下，星箭分離後，火箭末級使用天基測控中繼鏈路為衛星提供了短時間的遙測服務。

「這樣可確保衛星在發射過程中不會與地面失去聯繫。」火箭公司總經理查雄權解釋，在衛星發射過程中，僅依靠地面測控站，會短暫丟失衛星信號。「這個試驗就是為了保證即便在星箭分離初始階段，衛星下行遙測也處於隨時可檢測狀態。」

報導指出，快舟一號甲給出的解決方案是讓火箭末級充當衛星遙測的信號中繼。設計師為火箭末級增加通信終端和天線，在星箭分離初期，用以收集衛星廣播的遙測信號，編碼轉換成箭遙信號後，通過天基返向鏈路回傳，從而保證星箭分離初期衛星信號不丟失。

火箭北京

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