上海Costco開幕半天就暫停 網友揭種種顧客噁心內幕

2019-08-31 19:28 聯合新聞網 綜合報導



網友在微信po文，揭發上海好市多開幕當天在賣場中所見顧客種種行為。圖擷自微信 分享 facebook 大陸首家好市多(Costco)日前（27日）在上海正式開業，誰知當天上午8點半開門營業半天後，下午一點就緊急拉下大門並用Costco APP通知會員，「因賣場交通人潮壅塞，為提供顧客更好的購物體驗」，賣場下午暫停營業。事後有大陸網友董小姐康樂在微信po文表示，好市多會緊急暫停營業是因賣場附近交通大打結，當地公安強制要求賣場暫停營業以舒緩車潮和人潮。文中原po也很誠實傳達賣場顧客生活水平低劣，不僅讓小朋友在垃圾桶內小便，更有人把未結賬卻已食用一半的熟食放回賣場，種種行徑令人髮指。

原po表示，上海好市多開幕當日，原本興高采烈手持好市多黑卡要去購物，沒料到不僅三進三出賣場，東西沒買成還看到一堆亂象。一開始被綿延700公尺的車陣嚇到，車行2小時後，現場指揮交通的警員勸告原po「還是回頭改天再來吧，因為賣場的人很多，有人被擠的跌倒骨折」。Po文者進入賣場後大吃一驚，一眼望去竟是黑壓壓一片後腦勺，滿場的購物車，連地板都看不見，人潮多的有如美國黑色星期五購物節。

跟著人潮行走，看到琳瑯滿目滿滿貨品之外，還有一堆不屬於該貨架的物品，有小熊維尼躺在碗盤區，蛋糕、食用油、蔬果放在紅酒區，堅果、巧克力粉放在運動用品區，這些都是顧客臨時不想買就隨手亂丟，卻不知最後結帳時可以退貨就好。不過更糟糕的是，居然有大媽讓小朋友在賣場內的垃圾桶內小便，熟食區更有人把吃剩一半的熟食放回，還有邊走邊就拆未結帳熟食來吃的顧客，甚至有人把三袋烤雞腿留置在拖籃內沒結帳，原po開玩笑說「還排什麼隊，這邊就有人氣烤雞，還三袋ㄟ」。最後po文者在結帳口聽到陣陣哭泣聲，還以為是顧客終於買到東西喜極而泣，卻聽到有人說「我快暈了、我快暈了，肚子快餓死了，我再也不來了」。

有網友也在ptt貼文表示自己也在上海好市多，賣場內根本寸步難行但還是推著手推車勇往直前，裡面牛肉跟豬肉用搶的，奶粉也用抱的，也有很多吵架，真性情的互動。網友在看完ptt的po文後紛紛留言回應說「中國大媽狼性」、「強國就是強」、「還好，跟台灣差不多」，有網友問「有人開始退貨了嗎」。

網友在微信po文，揭發上海好市多開幕當天在賣場中所見顧客種種行為，未結帳，吃剩一半壽司。圖擷自微信 分享 facebook