昆山9月12日點亮兩岸中秋燈會

2019-08-31 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



2019海峽兩岸（昆山）中秋燈會倒數計時，昆山市政府宣佈，今年以「花開並蒂·燈映兩岸」主題打造的中秋燈會，9月12日在周莊古鎮與昆山開發區慧聚廣場同時正式亮燈，燈會將歷時27天至10月8日。

昆山市台辦主任何蓉蓉8月30日在新聞發布會上宣佈，兩岸中秋燈會啟動熱身，昆山將積極發揮臨滬對台優勢，全面融入長三角一體化發展，以被列入江蘇省社會主義現代化建設試點為契機，打造今年昆山兩岸中秋燈會

昆山兩岸中秋燈會以江南水鄉格局為依託，設計約130個燈組，打造三大主題燈區。其中主燈區的周莊古鎮片區，勾勒水鄉周莊原汁原味的夜生活畫卷。

在訴求兩岸一家親的台灣老街片區，以昆山之旅為主線，運用現代時尚的燈藝，詮釋開放、融合、創新、卓越的昆山故事、台灣特色文化，凸顯「大美昆山 魅力寶島」主題。

在匯聚廣場片區，花燈則融合昆台兩地特色文化元素，用慧聚兩岸「豬」福滿滿燈組，以生肖文化為設計來源，重現台灣新北市元宵燈會「豬福滿滿」主燈組造型。

另外在香村祁莊片區，則強調現代化農業特色，以蔬果總動員為主題，運用傳統彩燈打造出溫馨田園樂園。

燈會期間，兩岸文化交流融合與互動同步開展。9月12日晚，將在周莊南湖灣舉辦2019海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈儀式暨第24屆中國周莊國際旅遊節開幕式，以「中華民族一家親，同心共築中國夢」為主題，展示兩岸交流合作成果。