正宮、小三扭打 貴州鎮書記被捉姦在床

2019-08-31 15:53 世界日報 中國新聞組／北京31日電



來源：YouTube

網路上日前流傳了三段視頻，內容是一名男子出軌，被妻子抓姦在床，事後證實，這名身材微胖的男子正是貴州遵義永樂鎮黨委書記賈鼎。隨後，網友又爆出，賈鼎擔任遵義市紅花崗區新舟鎮鎮長時，曾出現在一張PS痕跡明顯的照片中。目前，賈鼎已被免去職務，並立案審查。

綜合媒體報導，28日晚，社交媒體上流傳了三段視頻，配文稱貴州省遵義市新蒲新區某鎮黨委書記賈某因出軌，被妻子「捉姦在床」，並向遵義市紀委進行了舉報。

其中兩段視頻顯示，一名身材微胖的男子和拍攝的一方發生了激烈爭吵，一名女性說「他犯了90%男人犯的錯誤」，男性說「你的工作都是我找的」；另外一段視頻中，拍攝者與一名身穿內衣的女子發生了衝突，拍攝者說，「長期存在非法男女關係，捉姦要捉雙，我抓到了」。同時，前段影片中的身材微胖男子赤膊出現在了現場，同拍攝者發生了肢體衝突。

經比對，這名身材微胖男子正是遵義市新蒲新區永樂鎮黨委書記賈鼎，視頻的拍攝者則自稱是賈鼎的妻子。日前，遵義市新蒲新區黨工委決定，免去賈鼎永樂鎮黨委書記職務，並立案審查。

兩天後，有網友爆料，2018年時任新舟鎮鎮長的賈鼎，出現在的一張官員視察照片中。仔細一看，這張照片在一處路口的斑馬線附近拍攝，幾名領導和周遭環境並不協調，PS痕跡明顯。新蒲新區黨工委表示，已經讓新舟鎮核實調查此事。