街邊4張桌子起家 張勇拚出百億火鍋王國

2019-08-31 15:15 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡敏姿



海底撈創始人、董事會主席兼首席執行官張勇。 （中新社） 分享 facebook 中國商界有兩個張勇很出名，一個是阿里巴巴CEO張勇，另一個就是海底撈董事長張勇。海底撈的張勇自街邊四張桌子起家，發展成在港上市公司的餐飲巨頭，他說：「海底撈不是學不會，而是不值得學。」

海底撈以服務聞名業界，如排隊時有免費零食、美甲、擦鞋，有兒童遊樂區，用餐時戴眼鏡送眼鏡布、手機套等貼心服務，難怪有網友說，海底撈的服務員就差幫你付錢了。

張勇出生於1971年的四川簡陽縣，在技職學校畢業後就工作，有濃厚草根背景。「我這樣沒有上過大學的人，沒有背景，還不認命，只有一條路可以走，就是不怕辛苦，不怕伺候別人。」他說。

24歲的張勇在兩次創業失敗後，同女友舒萍、同學施永宏及其女友李海燕，四個人湊人民幣8000塊，擺了四張火鍋桌，海底撈的第一家店就這樣營業。海底撈起初不是靠味道取勝的，想要生存下去只能態度好點，客人要什麼速度快點，有什麼不滿意多賠笑臉，歪打正著，以服務為主，走出差異化。

「顧客對餐飲品牌的認識都來源於底層員工，而不是老闆。」張勇認為，餐飲業除了口味外，最重視服務，為了維持服務不變，海底撈的作法是：把所有的權力集中在基層。

張勇認為，很多老闆都捨不得分錢給員工，以為分錢給員工就是把自己的錢變少，其實這是錯誤的觀念！錢一定是愈分愈多。想要員工自動自發、忠誠度高就要了解員工需要什麼。只有滿足員工的自私，員工才會滿足你的自私。

億萬富翁的他現在最擔心的是人們不再吃海底撈。為此，他一整天幾乎都在開會，基本上除了睡覺，都在工作。「為了討好你們，我都累死了。」張勇自嘲的說。