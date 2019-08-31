老了都要愛！中國銀髮族相親記

2019-08-31 08:45 世界日報 中國新聞組／整理



對中老年人來說，愛情早不再是「想要觸碰…手卻收回」的悸動和浪漫。擺在他們眼前的更像一場搏擊賽，對手有生離死別，有財產糾紛，有子女關係等等，即使需要奮不顧身而戰，他們仍設法站上擂台，只為贏得勝利，尋得一顆不老的真心。

2018年8月30日，劉芝在迴龍觀香草原蒙古包飯店舉辦的「廚王中老年單身聯誼會」。為了自己，也為了更多的單身老人找到心儀的對象，劉芝花了近一個月籌備這個活動。南方人物周刊報導，劉芝站上台，有些激動地說：「我和大家一樣，渴望美滿的婚姻，希望大家能在這裡相識、相知、相愛，請不要拘謹，大膽向前。」

劉芝原本並非這麼積極地尋找老伴，因為她的兩段婚姻都以對方出軌結束。2015年1月，劉芝過了50歲，關掉經營了20餘年的理髮店，搬到剛結婚的女兒女婿家裡，在院子裡種種蔬菜，也有了想再找個更呵護她的，讓她有依靠感的另一半念頭。

劉芝一年前曾參加北京電視台生活頻道中老年相親節目《選擇》，她講述自己獲得順義區民間廚王第二名，還帶來了燉豬蹄和烤雞翅，收穫了不少好人緣。但第一個追她的男性59歲仍在外「租房」，加重了她心裡的不安；第二位男士是大興的出租車司機，錄完節目後便再也沒見著那位司機。兩人都沒結果。

劉芝有越挫越勇的脾氣。很多人慕名加她微信好友，劉芝就建了一個自己的單身群，一天之內就有160多人加她，女性占70%。平衡男女比例是劉芝想嘗試的第一件事，她聽說菖蒲河和天壇的相親角熱鬧，興沖沖跑去。看到挨個圍上來打量自己一番的異性眼光，色瞇瞇、直勾勾的，很討厭，她手機都沒拿出來，落荒而逃。

條件「鄙視鏈」比高低

心理諮詢師王穎坐鎮《選擇》節目整整十年，在她看來，劉芝面臨的窘境是中老年相親市場上很多女性束手無策的難題。在《選擇》，男女相親比例是1：11，一半以上的女性報名信息都被節目組束之高閣，只能接受被挑選的命運。

王穎將男女的綜合水平以A、B、C、D四類分級。她認為，A類女不會找B、C、D男，但是A男願意找A、B、C、D女，男人找對象目標明確，溫柔的、賢惠的，或者好看的……，他們大多只圖一樣。按順序排下來，剩到最後是A類優質女性居多。

另一個不可忽視的原因是，邁入老年的男性通常比同年齡段女性顯得年輕，他們更有優越感，希望女人激情四射，一找便瞄準小10到15歲的女人。

老人們相親也遵循著屬於他們的鄙視鏈：本地人>外地人；有醫保和退休金>無醫保和退休金；獨立住房>與子女同住>租房；有女兒>有兒子>沒有子女；有一個子女>有多個子女。在鄙視鏈裡，各人都有自己的價值排序。於是，相親往往事與願違。

2010年第六次全國人口普查數據顯示，60歲以上老人中，單身人口約5199.68萬，占比29.45%。而2010年中國人口的死亡率下降至5.58，人口預期壽命達到75歲。

選擇 挑剔和被挑剔

當老年人的壽命不斷延長，五、六十歲的人身體在老人中還算硬朗，社會閱歷豐富，還想指點人生，兒女卻組建家庭。這個年齡段的單身老人便處於與子女疏離的階段，對伴侶的需求自然提升。但王穎覺得，在單身老人眼中，老伴兒已經不是生活必需品，他們更在意街坊鄰居的評價，渴望被接受、被讚許。伴侶的可替代性強，無論男女，都處於挑剔和被挑剔的狀態。

然而，在愛與真心面前，一切相親規則都有失效的時刻。

49歲的賈秀英1999年與丈夫離婚，2010年10月因心臟病被推進手術室，大病初癒之後，她下定決心，啥也不求了，就找個真心相待的人。

兩年半後，賈秀英在《選擇》上看到比她大八歲的韓延。韓延喪偶，有一個女兒在國外念書，有獨立住房。兩人相處半年後結婚。好日子沒能長久，韓延患了腦梗塞，脾氣也越來越壞，但在賈秀英的精心照料下，韓延的病奇蹟般的治好了。

子女多半不願支持

相親市場上，像賈秀英這樣自己努力創造幸福的人並不多。王穎時常在相親節目裡看到自身條件不錯的女人，還是提一堆苛刻的條件：對方不能住女方的屋子，錢要交給女方管……，但兩個人能否走到一起，是相處中的影響力相互作用決定的，「白頭偕老其實是場持久的博弈」。

這兩年，賈秀英夫婦開啟了環球之旅。每隔一個多月，他們準要出門到各國旅行。韓延惦記著多虧了賈秀英，自己撿回一條命。他打算留點財產給老伴，卻多次被女兒阻攔。

子女與父母之間的相互操控屢見不鮮。去年，一位自稱曾是國家射擊隊教練的老人打電話給《選擇》欄目組，問82歲還能不能報名相親，他的耳朵聾了，最後沒交流成功。編導問兒子怎麼不給老人戴助聽器，他說並不想真讓父親找，因為擔心老人聽不見容易上當受騙。

劉芝舉辦聯誼活動時，女兒也表達了不支持的態度。她擔心母親帶著一幫上了歲數的人吃喝玩樂，萬一有誰磕著碰著，劉芝作為組織者，負有連帶責任，也就會牽連到女兒一家。

在中老年人眼中，愛情到底是什麼？劉芝覺得愛是「值得依靠，寧缺毋濫」；賈秀英認為愛是平淡生活中相互依存；比她們更早參加《選擇》節目並創下最短結婚紀錄的齊敏笑笑說，「愛就是愛咯，那還能有啥別的。」

2010年初，49歲在北京做建材生意的齊敏，在台上遇見了57歲的鐵路退休職工老譚。齊敏有三個孩子。老譚離異、無子女，一人守著單位分配的房子。兩人婚後甜蜜，直到2016年，老譚因肺癌過世，齊敏一下瘦了15公斤。

今年初，齊敏又尋了一個新男友。

對方窮追不捨，但她等過了老譚三周年忌日才回應說，可以處處看。「老譚為我活過，我為老譚活過，但終究，我們還是要為自己而活，愛啊痛啊，都裝在我身體裡了，還是健步如飛啊。」

除了上電視節目，例如山東青島市就曾舉辦「單身老人節」為單身老人覓良緣。也有老人流連某些「相親聖地」尋覓姻緣，例如劉芝曾去的北京菖蒲河公園。在這裡，許多老人帶著缺損的戀愛經歷，尋找著下一段能彌補遺憾的愛情，但因大都是一對一且多來來去去，騙婚傳言不斷。

性福跳舞跳到床上

微信上的中國報導，菖蒲河公園有一套潛規則是，聊得好，或是跳舞跳到一起的可以一起吃飯，吃完飯，到了夜裡，就可以一起睡覺了。

72歲的周鐵軍自稱一年裡已和5個以上的女人睡過覺，從50歲到70歲不等，這些人大多是舞伴。

除了菖蒲河，上海徐家匯宜家（IKEA）的「老年相親角」，每周二、四都可見盛裝的大叔、大媽相邀相親。中央社報導，爭風吃醋的場面沒少過。不久前就有三個大媽為了一個大叔在宜家拿椅子互砸。