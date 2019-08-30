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昆山中秋燈會9月點燈 新北市「豬福滿滿」成亮點

2019-08-30 16:56聯合報 記者李仲維╱即時報導

與台灣元宵燈會相呼應的海峽兩岸（昆山）中秋燈會，9月12日將在江蘇昆山亮燈，新北市元宵燈會「豬福滿滿」主燈造型也將重現。

中新網報導，本屆燈會由昆山市人民政府主辦，燈會組委會相關負責人表示，本屆燈會的燈組設計和活動策劃，充分體現兩岸同根同源的文化基因、民俗傳統、創新理念與尖端科技，融合靈秀的昆城風韻與多彩的寶島民俗。

屆時，兩岸民眾可以在風格迥異的都市、古鎮、水鄉與田園中賞燈賞景。

本屆燈會歷時27天，設水鄉周莊和開發區、慧聚廣場兩大主燈區。水鄉周莊燈區以江南水鄉格局，打造水鄉夜色美、兩岸一家親和歡樂田園嗨三大主題片區，130多個燈組勾勒中國第一水鄉的曼妙夜色。

慧聚廣場媽祖廟燈區則是以兩岸交流合作、產城融合、人才科創、生態宜居為主題，打造兩岸一家親、魅力開發區奮進新時代和印象老家主題燈組。

值得一提的是，「慧聚兩岸豬福滿滿」燈組，是以生肖文化為設計來源，將重現新北市元宵燈會「豬福滿滿」主燈組造型。

燈會期間，還將舉辦「中華民族一家親，同心共築中國夢」中秋晚會、兩岸美食民俗嘉年華、2019墨韻昆山海峽兩岸少數民族藝術名家交流展、昆台兩岸攝影展、第九屆昆山媽祖杯海峽兩岸慢速壘球邀請賽等10多個子活動。

昆山市台辦副主任吳慶表示，在今年新北市元宵燈會上，昆山攜燈參展，在即將開幕的中秋燈會上，新北元宵燈會「豬福滿滿」主燈又將重現，透過燈會密切了兩地城市的發展交流，凸顯兩岸同根同源的文化基因，增強兩岸同胞的精神紐帶。

慧聚兩岸豬福滿滿主燈組效果圖。圖／取自中新網
慧聚兩岸豬福滿滿主燈組效果圖。圖／取自中新網
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燈會中秋

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