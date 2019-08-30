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工商銀行日賺逾40億，信用卡客戶破億

2019-08-30 12:53聯合報 記者李仲維╱即時報導

全球市值最大的銀行中國工商銀行29日晚間發布的半年報顯示，上半年該行日賺人民幣9.28億元（約新台幣42.7億元），個人客戶總量達6.27億戶，淨增2,000多萬戶，信用卡客戶數在大陸率先破億。

新京報報導，財報顯示，上半年工行營收人民幣3,942.03億元，年增9.1%；淨利1,686.9億元，年增5%。

去年上半年，工行營收和淨利增速分別為7.0%、4.5%，今年上半年的增速再創新高。另外，反映經營成長性的撥備前利潤達人民幣3,084億元，年增9.9%。

在工行收入結構中，占比最大的利息淨收入為人民幣2,993.01億，年增7.8%。上半年，工行非利息收入為949.02億元，年增13.4%。

不過，工行盈利指標有所下降，上半年工行年化平均總資產回報率(ROA)為1.17%，年化加權平均權益回報率(ROE)為14.41%，均較去年同期有所下降，分別降了0.03、0.92個百分點。

截至今年上半年，工行總資產達人民幣29.99兆元，比去年底增加8.3%。同期，工行客戶存款為人民幣23.13兆元，比去年底增加1.72兆元，增長8.0%。

其中，公司存款增長8.1%，個人存款增長8.9%。這主要源於該行實施的「全量客戶」戰略，上半年該行個人客戶總量達6.27億戶，淨增2,000多萬戶，信用卡客戶數在大陸國內率先破億。

在資產品質方面，截至上半年，工行不良貸款率1.48%，較去年底下降0.04個百分點，這是該行不良率連續10個季度下降。不過，工行的不良貸款率仍高於業界平均水準，根據銀保監會披露的數據，截至今年上半年，大型商業銀行的平均不良貸款率為1.26%。

人民幣信用

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