睡40名高官狂升職 美女副市長收賄6千萬受審

2019-08-30 10:57 聯合新聞網 綜合報導



武威市委前書記火榮貴（左），武威市前副市長姜保紅（右）。圖擷自／澎派新聞、微博 分享 facebook 中國大陸甘肅省武威市前副市長姜保紅，日前被爆出在職十多年期間，「靠陪睡坐上副市長」還收取高額賄賂，傳出至少曾經與40名官員發生過關係，包括17位領導級官員。本案28日於當地中級人民法院一審公開開庭，姜保紅被控收賄人民幣1439萬元〈約台幣6398萬元〉，姜保紅當庭認罪，但法官未當庭判決，將擇期再判。

據澎拜新聞報導，檢方起訴指控，姜保紅2009年5月至2018年6月間利用職務之便，非法收受賄賂人民幣1418萬元、美元2萬元、黃金300克，共計人民幣1439.55萬元〈約台幣6398萬元〉。

據報導，這起轟動社會的女貪官桃色賄賂案當事人姜保紅，年紀45歲，外貌亮麗動人還擁有高挑身材，從大學時期就是校花，畢業前到甘肅法院實習便勾搭上庭長，畢業後立即被分配到該法院，隨後被調往甘肅省維護穩定工作領導小組辦公室，十幾年內姜保紅一路從小科員升到副處長，最後順利當上威武市副廳長。

鳳凰網指出，姜保紅利用美色性賄賂官員，搞權色交易事件在當地官場傳得沸沸揚揚，各種版本都有，還有以前友人表示，早年姜保紅無心機，單純美麗，意外她變成現在模樣。姜保紅最知名是與武威市委前書記火榮貴戀人關係，並靠著火榮貴提拔一路高升，醜聞爆發後兩人均在今天1月被開除黨籍、公職，並在同月21日，由大陸最高檢察網宣布將兩人雙雙逮捕。