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鄭州IKEA開幕顧客佔據床和沙發 業者：歡迎來店睡覺

2019-08-30 10:57聯合新聞網 綜合報導

圖擷自梨視蘋
圖擷自梨視蘋
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昨日中國鄭州、華中地區首家IKEA開幕湧入萬人潮，許多民眾搶著進去裡面購買商品，但人潮眾多的中國IKEA卻出現一種怪現象，許多人紛紛佔據IKEA的床具、沙發等，並在上面瘋狂小睡，對此，IKEA中國地區負責人則表示我們很歡迎顧客到我們的店，並在商店內睡覺。

根據「紐約時報」和「Inkstone News」報導，IKEA在中國有21個據點都湧入許多消費人潮，但也出現一個現象，許多顧客紛紛在IKEA的傢俱上小睡，各據點的店舖出現「小睡」熱潮，許多家長帶著小朋友在IKEA的床上呼呼大睡，一位中國顧客表示「我們知道這裡有沙發，所以我們來這裡放鬆一下，我們不打算買任何東西。」報導指出，雖然在其他國家的IKEA商店禁止顧客在傢俱上睡覺，但他們卻長期允許中國顧客打瞌睡。

去年中國官方媒體曾報導中國IKEA曾計劃要阻止顧客小睡的現象，但規定似乎無法執行，北京郊區IKEA在26日雖然有用廣播提醒顧客不要睡在床上或佔用沙發，但沒有做強制動作，導致小睡現象仍沒有改善。

對此，IKEA中國地區負責人安娜（Anna Pawlak-Kuliga）在28日表示「我們非常高興歡迎眾多顧客來我們的商店，並在商店內睡覺。」她也說，IKEA計畫擴張在中國的市場，將於2020年投入14.1億美元（約台幣439億）在中國業務上，這也是IKEA在中國最大規模的投資，中國也將成為IKEA的第五大市場。

IKEA奇景

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