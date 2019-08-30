金門聯手廈門 重慶推介旅遊

2019-08-30 02:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



金門縣與福建廈門市29日在重慶舉行旅遊推介會，期冀進一步拓展金門在大陸旅遊客源市場，提升「來廈門．遊金門」旅遊品牌知名度及美譽度。

中新社報導，自2018年以來，金門旅遊推介已先後走進山東、福建、廣東、四川等大陸多個省份，進行系列旅遊推廣營銷活動。金門希望通過主動對接旅遊強省，加強與重點客源地區域旅遊合作。本次推介是2019年金門首次在大陸舉行的旅遊推廣營銷活動。

旅遊推介團由金門縣政府觀光處、廈門市文化和旅遊局及兩地相關企業和機構組成。由金門旅遊推廣大使夏何帶領金門各行業廠商代表向重慶旅行商及媒體獻上「印象．金門」、「發現．金門」以及「探尋．金門」三大旅遊新主張。推介團還結合閩台兩地旅遊特色根據客源市場需求，發布「秘境金門」十大精品旅遊線路。

金門位於福建東南方，距離廈門18浬，從廈門搭客輪一小時內可直達金門島。金門縣政府交通旅遊局局長丁健剛在旅遊推介會上說，金門旅遊資源豐富，依託「大陸地區人民赴金馬澎旅遊可申請臨時入境停留」等兩岸通行政策，重慶市民可提前辦理台灣通行證及簽注，先直達廈門，領略「高顔值、高素質」的廈門城市風光，後隨團到廈門五通碼頭乘坐「小三通」客輪赴金門觀光。

推介會上，金門旅行商業同業公會、廈門觀光國際旅行社公司與重慶長江國際旅遊有限公司簽訂s客源輸送戰略合作協議。簽約旅遊企業將共拓旅遊客源市場，助力金門及重慶旅遊品牌互推、客源互送，打造兩地「旅遊黃金通道」。

推介團稱，此次金門旅遊專場推介會，將進一步拉近兩地民眾距離，加深兩地民眾相互瞭解，加強兩地旅行社合作交流，互送客源，共謀發展。未來將進一步完善兩地旅遊合作機制、夯實雙向交流基礎，讓更多人瞭解金門、走進金門、愛上金門。