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10隻大貓熊 從四川移居南京

2019-08-30 02:41聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

來自中國大熊貓保護研究中心的10隻大熊貓，28日分批從四川成都空運至江蘇南京，落...
來自中國大熊貓保護研究中心的10隻大熊貓，28日分批從四川成都空運至江蘇南京，落戶湯山紫清湖野生動物世界。 中新社
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來自中國大熊貓保護研究中心的10隻大熊貓（台灣稱為貓熊）28日從四川成都空運至江蘇南京，正式落戶湯山紫清湖野生動物世界。

新華社引述紫清湖野生動物世界副總經理江浩表示，此次落戶的10隻大熊貓，有6隻分別出生在奧地利、馬來西亞和美國，包括深受網友喜愛的「福豹」和「暖暖」，以及首對「海歸」龍鳳胎大熊貓「福鳳」和「福伴」。

28日中午，首批4隻熊貓抵達紫清湖野生動物世界，工作人員先將「福鳳」和「福伴」卸下車，送往它們的新家。「姐弟倆」進入事先擺好新鮮竹子的「冬」主題館，開始有些緊張，在水渠裡來回踱步，爬上爬下，不久就大搖大擺地「巡視領地」，還擁抱在一起。

「考慮到『福鳳』、『福伴』是龍鳳胎，感情一直很好，我們讓它們一起適應新環境，預計會有比較好的效。」江浩說，「每只熊貓都有獨特的個性，像『暖暖』對食物的要求很高，只要不合胃口就會少吃。」為此，景區專門從浙江安吉採購高山竹，每三天運送一次，保證食材新鮮，還會製作添加多種成分的「窩窩頭」以補充營養。

2018年6月，紫清湖野生動物世界通過主管部門批覆，正式取得大熊貓繁育許可。新建的熊貓館可以為每隻大熊貓提供150平方公尺的室內活動空間，以及350平方公尺左右的室外活動場。根據適應情況，預計在十一前後，10隻大熊貓就可以與遊人見面。

馬來西亞

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