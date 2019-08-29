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動物園員工打死野生獾 園方稱：非重點保護動物

2019-08-29 19:59香港01 記者李納德／報導

工作人員疑似用繩索綁住獾，並以拖行的方式將牠帶走。圖／微博影片截圖
工作人員疑似用繩索綁住獾，並以拖行的方式將牠帶走。圖／微博影片截圖
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動物園應為愛護動物的地方，沒想到竟發生工作人員打死動物事件。日前，有內地市民到大連森林動物園遊覽時，目擊工作人員打死一隻野生獾，只見胖胖的獾遭拋到地上，工作人員還在牠身上綁繩拖走，目擊者直斥工作人員的舉動殘忍。園方就事件回應稱該獾性情兇猛，是出沒於園內的野生動物，亦不在國家重點保護動物名錄，不得已才殺死，但承認處理上有失當。說法引來不少網民不滿，揶揄「動物園打死野生動物」，又質疑一個動物園不可能沒有捕捉動物的工具。

事件發生於本月15日，有遊客拍到大連森林動物園的工作人員圍捕一隻獾，最終將獾打死並拖走。從網傳的影片所見，穿藍衣的男子將一隻疑似已經死去的獾從草叢中拋到路上，再用繩子綁起拖走，引來在場人士譁然。

影片上傳後引來網民不滿，大連森林動物園就此在微博發聲明，解釋該獾最近出現於熱帶雨林區附近山林，是野生動物，形容牠獾性情凶猛，多次破壞園內設施，對飼養動物和遊客帶來安全威脅。區內的工作人員發現其行蹤並展開圍捕，因為過程中有人員被獾襲擊受傷，情急下才將牠「擊倒」，承認處理手法有失當，會進行「強化教育和培訓」。

有網民指野生獾是受保護動物，但園方稱獾沒有收錄在《國家重點保護野生動物名錄》，但會檢討制度，防止發生同類事件。許多網民無法接受園方的說辭，質疑園方將責任推到工作人員身上，「問題是你是動物園啊」，「你們對待野生動物的態度已經表明你們沒資格營運一個動物園」。

不過，亦有聲音認為動物園的做法沒錯，反指不是拖走的話，「難道弄個擔架抬走？」亦有人指野生獾非常兇猛，「特別能打」，不處理可能會傷害其他動物和人。

延伸閱讀：

【圖輯】小熊貓愈夜愈精神？上海野生動物園開啟「夜間迎客」模式

武漢動物園被指以狗充狼「貨不對辦」　園方反駁：牠們是情侶！

文章授權轉載自《香港01》

動物園

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