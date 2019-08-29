豬肉哥稱大陸人1天只能買2公斤肉 網諷：來騙豬肉吧

2019-08-29 15:58 世界日報 中國新聞組／北京29日電



繼揶揄中國大陸民眾「吃不起」榨菜後，台灣名嘴又惹議，東森財經新聞的投資顧問林友銘日前在節目上稱，因豬肉價格瘋漲，大陸人每人每天只能買2公斤豬肉。此番言論，引爆大陸輿論抨擊，嘲諷其「豬肉哥」，想複製「榨菜哥」的暴紅經驗。

觀察者網報導，東森財經新聞近日播出的節目「這不是新聞」中，嘉賓跟主持人提到了大陸豬肉漲價，還稱大陸下發「限肉令」。

「你能想像你一天只能買2公斤的肉嗎？這很誇張。」作為嘉賓的林友銘煞有介事稱，「大陸現在目前是出現這樣的狀況。」

主持人在旁說：「而且要拿身分證買肉啊。」林友銘接話：「對，拿身分證買肉。」

在主持人驚訝地喊出大陸「大媽慘了」後，林接話，「對啊，所以你這個時候怎麼敢吃豬肉？你只好吃雞肉，只好吃別的，對不對？所以現在中國（大陸）大媽就麻煩了，拿身分證去買票。」

報導指出，事實上，這些台灣名嘴說的「限肉令」，是福建莆田市荔城區發展和改革局發布的「政府補貼豬肉」通知。針對部分平價超市銷售的腿肉、條肉、精瘦肉、排骨等四項豬肉產品進行價格補貼，居民憑身分證每人限購2公斤（超過部分不予補貼），每公斤補貼4元。

也就是說，每人購買2公斤之內的豬肉產品可享受補貼，超過部分不予補貼；而不是不能買超過2公斤的肉。

此前，台灣名嘴黃世聰一句「大陸人連榨菜都吃不起」，因此收到來自大陸的滿滿2箱涪陵榨菜。網友也藉此調侃他，說這句話是為了「騙榨菜」。於是這次「豬肉哥」上述言論一出，不少網友表示看透了：「這是騙豬肉吧！」