「巨嬰國」？大陸三成初一新生竟不會繫鞋帶

2019-08-29 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中國大陸果真的是個「巨嬰國」？浙江《錢江晚報》報導，在杭州一所中學日前舉行的新生軍訓上，竟有三成國中一年級學生不會繫鞋帶，會折衣服的人又更少。大陸網路媒體《觀察者網》稱，這則新聞出來後，有評論毫不留情地指出：「巨嬰」。

《巨嬰國》是大陸心理學家武志紅2016年底出版的著作，武志紅稱，中國大多數成年人心理仍處於嬰兒狀態。這樣的成年人，是「巨嬰」，這樣的國家，是「巨嬰國」。這本書隨後在大陸遭禁。

錢江晚報報導，杭州采荷中學27日舉行新生軍訓，校方為初一新生安排了一場趣味競賽—繫鞋帶及疊衣服。比賽將學生分為兩組，一組要將拆下來的鞋帶繫回去，一組疊衣服，之後兩組對換比賽項目。

參加比賽的84名學生，是從學校14個班級隨機抽選，每班六人，男女生各半。繫鞋帶比賽，要求學生先將鞋帶從鞋子上解下，然後在3分鐘內將鞋帶正確地穿回去再繫緊。

報導稱，「原本以為，對於10多歲的孩子來說，這是一件很簡單事。哪知道，竟然有三成學生不會。」

一直沒有辦法將鞋帶重新穿回去的學生小楊說，「我從來沒有把鞋帶解下來過呀！」他解釋，「我平時經常做家務的，煮飯、洗衣服都會，可是從來沒穿過鞋帶，平時拿到的鞋子，鞋帶都是穿好的。」

錢江晚報指出，不只有三成學生不會繫鞋帶，這所中學初一學生疊衣服的成績更差。84個學生中，未完成的有13人，基本完成的為56人，只有15人完全達標。

此外，在兩項比賽中，女學生無論是繫鞋帶還是疊衣服，表現都比男學生好。每一組比賽中，最先繫好鞋帶的通常是女生，能又快又好地按標準疊完衣服的也是女生。

杭州采荷中學校長助理徐崢表示，這次比賽事前未告知學生，算是「突擊測試」。他認為，最簡單的勞動最能反映學生的問題所在。穿鞋帶看似簡單，其實考驗的是學生手指的靈活性，以及觀察細節的能力。

「從哪裡開始穿，一次穿幾個洞，從內側穿進還是外側穿進，都需要提前考慮清楚。而疊衣服能夠考驗學生的觀察力和細心程度，一些學生在疊衣服時，完全沒有模仿範本，另外一些認真的學生則會跑到範本衣服前仔細觀察，疊完後又反覆對照。」

錢江晚報稱，經訪查發現，這些孩子不會繫鞋帶可能是因為根本沒學過。現在大陸越來越多家長給孩子選擇沒有鞋帶的鞋子，讓孩子從小就沒有學習繫鞋帶的機會。