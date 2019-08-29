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上百台灣員工支援 上海Costco台貨全標「中國台灣」

繞半個地球…亞馬遜雨林大火 為何元凶竟是中美貿戰

上百台灣員工支援 上海Costco台貨全標「中國台灣」

2019-08-29 10:39聯合新聞網 綜合報導

上海Costco除了有賣台灣商品，也有來自台灣的工作人員。 路透
上海Costco除了有賣台灣商品，也有來自台灣的工作人員。 路透
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在中國大陸甫開幕就造成轟動的上海Costco，賣場內充滿了台灣味，不僅有上百台灣員工派駐支援，許多台灣產品也上架販售，只是為了避免觸動統獨爭議，產地都被冠上了「中國台灣」。

美式大賣場Costco以「開市客」之名前進上海，27日開幕當天湧進爆量人潮，周邊道路車潮回堵3公里，停車要花3小時，結帳也是2小時起跳，營業僅4小時就宣布暫時關門。Costco總部原本預估註冊會員數為6萬，結果開幕時已達12萬，完全超乎預期。

根據《ETtoday新聞雲》報導，上海Costco約販售2、30種台灣商品，食、飲品包括乖乖、義美小泡芙、可樂果、曾拌麵、桂格燕麥、味全鮮奶和優酪乳等，酒類有金門高粱、噶瑪蘭威士忌，還有浴廁清潔劑、床墊等生活用品，微熱山丘也設置了試吃專櫃。雖然定價比台灣稍高，仍比大陸其他超市來得便宜。

Costco曾在2016年因認同台灣是一個「國家」，而一度遭大陸民眾抵制，上海店險些胎死腹中。因此為避免再發生爭議，賣場內來自台灣的商品，全部都標示為「中國台灣」。

另外，上海Costco除了有台灣貨，也有不少「台灣腔」。位於台灣的Costco亞太區總部，這回從台灣借調了約200名員工進駐賣場，就是希望以台灣經驗幫中國大陸首店順利開幕，只是上海消費者超乎想像的踴躍，恐怕還需要一段時間摸索營運的平衡點。

上海Costco開幕當天人潮擠爆。 法新社
上海Costco開幕當天人潮擠爆。 法新社
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上海Costco的會員數超出官方預期。 路透
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Costco上海

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