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因應達賴轉世 西藏舉辦百位高僧「活佛轉世管理培訓」

2019-08-28 23:22聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

西藏自治區第一期宗教界代表人士「活佛轉世管理專題培訓班」23日在拉薩舉行開班儀式，來自西藏各寺廟的堪布、經師、活佛等百名高僧參加。外界認為，這個培訓班主要是針對達賴喇嘛的轉世和中共可以挑選活佛繼任者而辦。

據中新網，西藏自治區政協副主席索朗仁增在開班儀式上發言稱，舉辦此次培訓，是為了讓藏傳佛教界代表人士系統地學習活佛轉世管理的法律法規、宗教儀軌及歷史知識，「貫徹落實中國共產黨的治藏方略，堅持藏傳佛教中國化方向」。

當日，索朗仁增向參加培訓的高僧介紹活佛轉世系統的由來。他說，活佛轉世制度由噶舉派始創於十三世紀，十六世紀中葉被格魯派借用，此後成為藏傳佛教各教派普遍採用的傳承方式。

他說，早在1793年，清朝政府便制定了「欽定藏內善後章程廿九條」，對西藏的宗教事務、軍事、行政等進行詳細規定，還確定了認定活佛轉世實行金瓶掣簽制度。

此後，沿襲歷史傳統，民國政府時期也先後頒布「管理喇嘛寺廟條例」、「喇嘛轉世辦法」等。

中共官方發布的信息稱，截至2018年12月，西藏有藏傳佛教活動場所1787處，住寺僧尼4.6萬多人。中共頒布了「藏傳佛教活佛轉世管理辦法」，西藏現有活佛358名，其中60多位新轉世活佛按歷史定制和宗教儀軌得到北京的認定。

流亡海外的西藏精神領袖達賴喇嘛三月接受路透訪問時透露，他圓寂之後，他的轉世靈童可能會在印度被找到。他警告說，任何由北京指定的繼任者，都不會受到尊重。

達賴喇嘛受訪時說，將來可能會有兩個達賴喇嘛，一個來自這裡，一個自由的國家；一個是中國人挑選的，那麼就沒有人會相信，也沒有人會尊重（那個由北京挑選的）。

報導指出，北京曾表示，中國領導人有權批准達賴喇嘛的繼任者，說這是歷代繼承下來的傳統。

2019年3月28日，西藏百萬農奴解放紀念館展出清朝乾隆皇帝賜予西藏實施金瓶掣簽...
2019年3月28日，西藏百萬農奴解放紀念館展出清朝乾隆皇帝賜予西藏實施金瓶掣簽制度用的「金本巴瓶」。（中新社）
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西藏佛教達賴喇嘛

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