陸產新客機ARJ21 完成北京試飛

2019-08-29 02:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



27日早晨，中國大陸國產新支線客機ARJ21迎著朝陽從北京大興機場起飛，開展了一架次的試飛，順利完成本次試飛所承擔的全部科目。此前的26日晚上，執飛成都航空EU2501航班的該架ARJ21飛機順利降落大興機場，執行了部分大興機場第二階段試飛的任務。

據中新社報導，這是ARJ21載客運營後第一次在北京開展飛行，也是ARJ21飛機首次參與新機場試飛任務，展現出大興機場對國產飛機的保障能力，在中國大陸商用飛機和民航發展史上具有重要意義。

據ARJ21飛機製造商、肩負中國大型客機研製並統籌干線和支線飛機發展重任的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）介紹，通過此次試飛，ARJ21飛機配合大興機場開展了Ι類精密進近及跑道視程400公尺起飛等低能見度運行補充審定驗證、改進型地面活動引導及控制系統測試和包括除冰在內的地面保障流程演練，為開航及後續實際運行做好準備。

ARJ21飛機降落大興機場後開展的除冰演練，一是因為北京冬天寒冷，難免碰到雨雪天氣，這個演練是為保障大興機場開航後飛機能在寒冬中自如應對，正常運營；二是ARJ21飛機在冰島、哈爾濱、黑河等地都經受過除冰考驗，本次演練也是為驗證ARJ21飛機與大興機場除冰系統的匹配性。

業內專家稱，對於大興機場這樣一個新建機場，必須經過校飛、試飛、行業驗收等程序後才能取得機場使用許可證，而試飛是飛行程序批復和相關行業驗收的重要前置條件，對機場開航具有重要意義。

作為ARJ21飛機的全球首家用戶，成都航空目前擁有ARJ21飛機機隊規模已達到12架，從2016年6月實現商業首航以來，ARJ21飛機在成都航空已累計運送旅客超45萬人次，通航城市20餘座。

ARJ21飛機現已形成以成都為主運營基地，長沙、哈爾濱為過夜基地，通達全大陸主要城市的航線網絡，特別是在東北地區形成區域輻射的支線航線網絡，初步形成規模化商業運營。