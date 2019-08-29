成都天府國際機場T2航站 完工

2019-08-29 02:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



隨著最後一方混凝土澆築完成，成都天府國際機場T2航站樓主體結構28日全面封頂，這標誌著整個成都天府國際機場航站樓主體結構全面完工。

中新社報導，成都天府國際機場是中國「十三五」期間規劃建設的最大民用運輸樞紐機場項目。該機場於2016年5月27日全面開工建設，機場主體工程計畫2020年底全面建成竣工，2021年上半年實現投運。該機場建成後，成都將成為中國大陸第三個擁有雙國際機場的城市。

該機場一期航站樓包括T1、T2航站樓，建築面積達60萬平方公尺，其中T1航站樓於2019年5月30日完成主體結構封頂。該機場一期工程設計新建3條跑道，到2025年將滿足年旅客吞吐量4000萬人次、貨郵吞吐量70萬噸、飛機起降量32萬架次的目標；遠期工程將再建設3條跑道，滿足年旅客吞吐量9000萬人次需求。

成都天府國際機場是高鐵、地鐵和高速公路無縫銜接的綜合交通樞紐，地鐵、高速路均直達機場。設計時速達350公里的高鐵也將從T2航站樓25公尺深的地下不減速穿過，這也是全世界直接下穿機場航站樓速度最快的高鐵。

T2航站樓建築面積達33萬平方公尺，外形宛如展翅騰飛的太陽神鳥。航站樓地下二層，地上五層，建成後將為旅客提供出發、到達、候機、中轉等服務。成都天府國際機場T2航站樓的建設從正式開工到封頂僅花費21個月，是大陸同級別航站中耗時最短項目。