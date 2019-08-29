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山東旅遊資源豐富 煥發新活力

2019-08-29 02:04聯合報 記者姜家蘅／山東濟南報導

山東省旅遊資源豐富，各具特色。「台媒看山東」魯台媒體聯合采風活動，來到黃海之濱的日照市，感受這座海濱市城的變遷發展。

日照因「日出初光先照」而得名，是中華文明的重要發祥地之一。近年來，日照市政府以建設海洋特色新興城市為目標，不斷加大對城市建設的投入力度，高起點規劃、高標準建設，充分發揮規劃的調控性作用，城市建設日新月異，城市功能日趨完善。其中，「日照城市規劃展覽館」，展館主題為「規劃成就藍色夢」，採用先進技術設備及布展手法，通過聲、光、電，全面展示日照城市發展規劃和「雙億綜合大港、臨港產業基地、陽光度假海岸、水上運動之都、生態宜居家園、大學科技園區、濱海文化名城、北方綠茶之鄉」城市特色品牌。

萬平口海濱 有天然瀉湖

萬平口海濱風景區，位於日照市東部沿海核心區域，是最能代表日照「藍天、碧海、金沙灘」特色的景區。這裡有江北最大的天然瀉湖，每年景區遊客300萬人次。

泰山，素有「天下第一山」美譽，孔子在這裡留下了「登泰山而小天下」的讚歎。泰山為五嶽之首，又稱東嶽，是世界文化遺產和世界自然遺產。

自古以來，中國人就崇拜泰山，有「泰山安，四海皆安」的說法。古代歷朝歷代不斷在泰山封禪和祭祀，並且在泰山上下建廟塑神，刻石題字；文人雅士紛紛前來遊歷，作詩記文。泰山宏大的山體上。留下了20餘處古建築群，2200餘處碑碣石刻。

磅礡南天門 古稱天門關

進入景區前往中天門，峻嶺闊谷，樓閣簇擁；再乘坐景區索道前往南天門。南天門，古稱「天門關」，建在飛龍岩與翔鳳嶺之間的低坳處，雙峰夾峙，彷彿天門自開。沿天街信步前行，穿過碧霞聖母祠，拾級而上，就到了玉皇頂。玉皇頂海拔1545公尺，因峰頂有玉皇殿而得名，是泰山的主峰之巔，氣勢雄偉磅礡。

泰山也是海峽兩岸交流基地，為進一步弘揚泰山文化，促進兩岸文化交流與認同搭建新的平台。

台兒莊，有「中國最美水鄉」之稱，是大陸首家海峽兩岸交流基地。台兒莊古城坐落於台兒莊區和魯蘇豫皖四省交界地帶，因「台兒莊大捷」和運河文化而揚名，被譽為「中華民族揚威不屈地」和「運河文化的活化石」。

台兒莊古城按照「大戰故地、運河古城、江北水鄉、時尚生活」的定位，融八大建築風格為一體，72座廟宇匯於一城，目前已擁有400多座院落、70多座展館、10條主街、72條小巷、108座橋梁，2.7公里城牆，分為11個功能分區，8個景區，29個景點，被譽為「中國民居建築博物館」。

台兒莊 古運河畔風荷香

特別值得一提的，是台兒莊運河國家濕地公園。「十里池塘飛白鷺，古運河畔風荷香」，古城的運河濕地公園生態資源豐富、自然景觀幽雅、文化積澱深厚。良好的自然環境，為野生動物和鳥類在此覓食和繁衍生息，提供了良好的天然場所，是遊客休閒、踏青、避暑的絕佳去處。

晚上的古城燈火通明，夜遊古運河，乘櫓船穿行在河道中，船家姑娘唱起了歌，圓潤清亮的聲音，隨著水波悠揚婉轉。古城也在夜色中與音樂融為一體，煥發出新活力。

濕地公園建築世界文化遺產

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