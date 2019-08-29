廣東惠州機場T2航站 昨啟用

2019-08-29 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東惠州機場新建的T2航站樓28日啟用。T2航站樓是惠州機場擴容擴建項目航站樓及配套工程的一個重要項目。T2航站樓的啟用標誌著廣東「5+4」骨幹機場布局和粵港澳大灣區世界級機場群建設又迎來一個新的建設節點。

中新社報導，為滿足旅客吞吐量快速增長的需求，進一步提升惠州機場保障能力，廣東機場集團於2018年啟動惠州機場擴容擴建工程，主要包括新建T2航站樓（建築面積約1.63萬平方公尺），擴建停機位（經擴容擴建惠州機場擁有8個C類機位），遷建貨運站（1800平方公尺）等工程內容。

2018年6月，惠州機場擴容擴建項目飛行區及貨站工程開工，並於當年11月建成投用。2018年10月，惠州機場擴容擴建航站樓及配套設施工程開工，於2019年8月27日通過行業驗收，其中，T2航站樓於8月28日啟用。

惠州機場T2航站樓建築主體採用玻璃幕牆式三層結構，簡潔通透、視野開闊，節能環保，建築裝修以白色和黃色為基調，流線典雅、明快。整個建築設計流程簡潔順暢、功能齊全、布局合理。室內一層設有旅客值機大廳、行李提取大廳、遠機位候機廳和醫療、公安用房等設施。二層設有安檢大廳、近機位候機廳。三層設候機區和飲食區。T2航站樓配套建設4個登機廊橋、13個值機櫃檯、6台自助值機設備、7條安檢通道、2套到達行李傳送裝置、1216個候機座位。

T2航站樓啟用後，連同原有的T1航站樓，惠州機場將可以滿足年旅客吞吐量500萬人次需求、貨郵吞吐量2.06萬噸、飛機起降19875架次。

2018年，惠州機場實現旅客吞吐量188萬人次，同比增長96.4%，較上年接近翻一番，正逐漸發展成為粵港澳大灣區東岸服務惠州、河源、汕尾、東莞東部重要的民航運輸平台。2019年上半年，惠州機場通過優化航線網絡布局、加強市場開拓、提升服務保障能力等措施，實現客貨雙增的目標。截至7月底，惠州機場已完成了旅客吞吐量逾150萬人次。