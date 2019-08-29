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只花28天！首列中歐班列抵東莞

2019-08-29 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

滿載著46車共一千餘噸白俄羅斯圓木等物資的中歐班列經過近一個月的行程，28日抵達...
滿載著46車共一千餘噸白俄羅斯圓木等物資的中歐班列經過近一個月的行程，28日抵達廣東東莞的石龍鐵路國際物流中心。這是廣東首列進口中歐班列，標誌著廣東中歐班列實現雙向運輸。 中新社
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28日10時30分許，滿載著46車共一千餘噸白俄羅斯圓木等物資的中歐班列經過近一個月的行程，順利抵達位於廣東東莞的石龍鐵路國際物流中心。這是廣東首列進口中歐班列，標誌著廣東中歐班列實現雙向運輸。

中新社報導，本趟中歐班列於7月31日從白俄羅斯明斯克滿載出發，經滿洲里口岸入境，運輸里程11884公里，全程由中鐵國際多式聯運有限公司承運，橫跨歐亞大陸，歷經28天抵達廣東石龍鐵路國際物流中心。

東莞中外運物流有限公司總經理姚曉雄表示，該趟班列大幅縮短了廣東進口中歐貨物在途時間，從確認需求到運抵東莞碼頭交貨僅需28天左右，比海運節約了30%以上的運輸時間。貨物通關放行效率也大幅提高。

據廣鐵集團相關部門負責人表示，以往歐洲國家的出口產品大多通過海運或其他省市的鐵路班列進口，再中轉至廣東市場，不僅時間長，而且中轉環節多。海運全程消耗時間長，受氣候影響大，而中歐班列節約了大量運輸時間，減少了內貿轉運環節，大大降低物流成本。

進口中歐班列的開行進一步深化了廣東與「一帶一路」沿線國家的互聯互通。廣鐵集團廣州貨運中心東莞物流車間主任鄒朝輝表示，隨著「一帶一路」朋友圈不斷擴大，中歐班列受到了越來越多物流企業青睞。2016年6月至今，該物流車間發送中歐班列16600車，出口貨物24萬噸。

今年8月以來，東莞站實現每天一列中歐班列開出。目前，廣州、深圳、東莞這三座珠三角外貿量較大的城市均開行了中歐班列。

白俄羅斯一帶一路

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