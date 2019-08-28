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亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

外資零售企業加碼上海增資成趨勢

2019-08-28 21:09聯合報 記者張運祥╱即時報導

中國大陸是全球第二大消費市場，一直備受外資零售企業的青睞，近期中美經貿摩擦有所升級，美方一些人要求美國公司立即撤出中國，轉回美國投資，實際情況如何？

央視網報導，在27日開業的上海開市客（Costco）的會員部已有13萬人登記為會員，打破了開市客全球單體店會員新紀錄。中國大陸首家店的火爆助推開市客的股價逆勢上漲。

報導稱，正是看重潛力巨大的消費市場，今年以來，眾多外商零售企業在上海增資擴資，「加碼中國」成為他們表達信心的選擇。

央視網指出，6月7日，世界500強、德國零售巨頭奧樂奇的中國首店正式落戶上海；緊接著，日本最大的家居連鎖店似鳥株式會社宣佈，到2032年，在中國大陸將開出1000家似鳥，超過日本本土700家的店鋪數；6月28日，世界500強排名第一、沃爾瑪旗下的會員制商超巨頭—山姆會員店在上海青浦開出新店。這是時隔9年後，山姆會員店在上海開出的第二家門店，也是全國第26家門店。山姆會員店中國區總裁文安德表示，正是企業在中國市場的良好表現給了他們增資擴資的底氣。

中國市場強勁的購買力的確也讓外資零售企業收穫頗豐。最新資料顯示，上海122家限額以上外資企業零售額實現了同比9%的增長。

央視記者採訪正在考察市場的歐洲零售學院院長貝恩德哈利爾，他覺得目前外資零售企業增資擴資上海是很明智的選擇，因為中國消費市場巨大而有活力。

今年1至7月，上海市吸引外資商貿業專案1506個，占項目總數的36.7%，商貿業吸引合同外資35.4億美元，占比達到12.9%。消費升級和上海不斷加大的開放力度讓外資企業對未來充滿了信心。

美商開市客在上海開出第一店吸引大批人潮湧進搶購，小孩坐在購物車內樂不可支。圖： ...
美商開市客在上海開出第一店吸引大批人潮湧進搶購，小孩坐在購物車內樂不可支。圖： 路透社
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美商開市客在上海開出第一店吸引大批人潮湧進搶購，來自美國的珍寶蟹每公斤售價近人民...
美商開市客在上海開出第一店吸引大批人潮湧進搶購，來自美國的珍寶蟹每公斤售價近人民幣220元，吸引消費者目光。圖：歐新社　
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