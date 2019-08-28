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中國2.5億老年人 4千萬人失能照護遠不足

2019-08-28 16:20中央社 台北28日電

中國步入老年社會，中國官方表示，目前60歲及以上人口數近2.5億，失能老年人超過...
中國步入老年社會，中國官方表示，目前60歲及以上人口數近2.5億，失能老年人超過4000萬。 圖／聯合報系資料照片
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中國步入老年社會，中國官方表示，目前60歲及以上人口數近2.5億，失能老年人超過4000萬，但健康照護遠遠不足，中國人口高齡化的形勢相當嚴峻。

綜合中國大陸媒體報導，中國國家統計局日前發布「新中國成立70周年經濟社會發展成就系列報告」表示，2000年中國開始步入高齡化社會。2018年，中國65歲及以上人口比重達到11.9%，0至14歲人口比重降至16.9%，人口高齡化程度持續加深。

截至2018年底，中國60歲及以上老年人口約2.49億，65歲及以上人口約1.67億。

不過，中國老年人整體健康狀況並不樂觀，中國2018年人均預期壽命是77歲，健康預期壽命僅為68.7歲。超過1.8億老年人患有慢性病，患有一種及以上慢性病的比例高達75%，失能、部分失能老年人約4000萬。

中國國家衛生健康委27日的記者會上，醫政醫管局副局長焦雅輝表示，「針對罹患疾病，特別是失能、半失能老年人，最大的需求就是護理的需求，護理的需求會伴隨著他們，每天24小時，一年365天」。

但焦雅輝坦承，中國國內尚未結合老年人生活能力和疾病健康狀況進行失能老年人護理需求分級評估標準，同時，目前為失能老年人提供護理服務的從業人員數量不足，缺乏規範培訓。

為此，中國國家衛生健康委近日與多個相關部門印發「關於開展老年護理需求評估和規範服務工作的通知」和「關於加強醫療護理員培訓和規範管理有關工作的通知」。但就中國已趨於迫切的養老醫療問題來說，仍遭受緩不濟急的批評。（編輯：翟思嘉/邱國強）1080827

老年人口高齡化慢性病

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