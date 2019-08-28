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浙江高速路隧道 載滿輪胎貨車起火5死

2019-08-28 15:47世界日報 中國新聞組／杭州28日電

來源：YouTube

連接浙江寧波、溫州的甬台溫高速，貓狸嶺隧道杭州往臨海方向18日發生一起意外，一輛貨車在隧道內起火燃燒，煙霧過大導致車輛無法通行，警消趕往現場搶救。36人送醫急救，其中5人經醫院搶救無效死亡，8人傷勢較重，事故原因正在調查中。

甬台溫高速貓狸嶺隧道發生交通事故，36人送醫5人已死亡+6名救援輔警受傷3人進I...
甬台溫高速貓狸嶺隧道發生交通事故，36人送醫5人已死亡+6名救援輔警受傷3人進ICU。 影片截圖
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綜合媒體報導，貓狸嶺隧道全長3.6公里，一輛安徽號牌的重型半掛車因輪胎自燃引發貨物瞬間燃燒，火災引發的煙霧過大導致過往車輛停於現場無法通行。這輛大貨車上載滿了輪胎，劇烈燃燒讓輪胎釋放出大量黑色刺鼻濃霧，整條隧道能見度不到一米。不少被堵在後面的車輛無法通行，嗆人刺鼻的橡膠燒焦味道讓車輛裡的乘客感到呼吸困難。

事故發生後，高速交警迅速趕往現場處置，並將沿線所有進口關閉，將車輛向其他閘道分流。

甬台溫高速貓狸嶺隧道發生交通事故，36人送醫5人已死亡+6名救援輔警受傷3人進I...
甬台溫高速貓狸嶺隧道發生交通事故，36人送醫5人已死亡+6名救援輔警受傷3人進ICU。 影片截圖
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高速交警第一時間對被困群眾進行人員轉移，部分晚上不值班的高速交警聞訊後，開著自己的私家車，帶著防毒面具趕到現場參與救援，將人員接上車，迅速轉移出貓狸嶺隧道，送上救護車，並為救護車開道，確保受到煙熏的群眾安全抵達醫院接受檢查和治療。

不過，有些群眾坐在車裡不撤離，交警通過喊話，拍打車窗疏散。交警將群眾疏散後，又返回隧道繼續查找被困群眾。最終，由於吸入太多濃煙，最先到達現場的六名交警受傷，三人還在ICU救治。

甬台溫高速貓狸嶺隧道發生交通事故，36人送醫5人已死亡+6名救援輔警受傷3人進I...
甬台溫高速貓狸嶺隧道發生交通事故，36人送醫5人已死亡+6名救援輔警受傷3人進ICU。 翻攝自錢江晚報
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事故救護車火災

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