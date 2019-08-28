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香港9成導遊停工 酒店半價自救

2019-08-28 13:14世界日報 綜合報導

香港連月的示威抗議活動，已嚴重打擊旅遊業。 中國新聞社
香港連月的示威抗議活動，已嚴重打擊旅遊業。 中國新聞社
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香港連月的示威抗議活動，已嚴重打擊旅遊業。業界調查顯示，香港九成導遊已全面停工。此外，去年同期香港酒店入住率超過90%，現大跌至不到30%，酒店餐飲出現降價潮。

香港導遊總工會理事長黃嘉毅26日表示，這項調查以問卷形式訪問逾千名會員，發現以往8月是旅遊旺季，一名導遊單月平均可接12至15團旅客。但最近出現有人在8月還沒帶過團的情況。

旅議會主席黃進達指出，8月內地訪港團急跌七成，其他市場的訪港團也大幅下跌超過五成，預料到9月也不會回升。部分旅行社已要求旗下導遊放無薪假。機場衝突事件也影響市民出外旅遊信心，港人出境遊的意願也減低。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，近月訪港旅客暴跌，7月及8月訪港的內地旅行團數量遠少於以往200至300團。他估計，部分酒店8月入住率只約二至三成。

另據商務及經濟發展局長邱騰華近日表示，8月15日至20日訪港旅客同比下跌49.6%，情況令人擔憂。

酒店業者則是砍價自救，有酒店一晚房價低至200港元（約25.5美元）促銷，酒店餐飲同樣驚現降價潮。有負責人表示，訪港旅客大減，港人消費意欲又低，今夏餐飲已較去年同期降價一至兩成，生意仍未見起色。

多家市區酒店推出大幅優惠吸客，例如四星級的九龍諾富特酒店自助午餐，每人低至158港元，是原價（350港元）的四五折，連周末也不加價。

導遊香港

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