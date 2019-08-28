中國電商圍攻 Costco能否擋得住？

2019-08-28 12:45 世界日報 北京28日電



本報系聯合報報導，近年正逢外資零售業「敗走中國」退場潮，上海Costco 27日開幕擠爆，被質疑曇花一現，在中國電商圍攻下，Costco能否擋得住？引人關切。有分析認為，吸引顧客的兩大亮點是價格實惠及「無條件」退貨制度。但不少網友認為，這是「最奇葩」的退貨方式，「在中國開封後可退貨就是找死」，還可能「開不到一年就會倒閉」。

1990年代，搭上中國經濟改革開放的浪潮，以法商家樂福為首，美國沃爾瑪、麥德龍、萬客隆等外資零售業1195年至2003年百花齊放，獲利騰飛。

2004年中國零售業全面開放，沃爾瑪的中國門店數達43家，家樂福也達56家。可是好景不常，隱憂開始浮現。

商業地產業者歸納原因，一是外資零售業過分倚重合作夥伴的輕資產模式，使自身抗風險能力弱；加上中國城市化進程加快，土地成本驟升，大賣場的高租金模式，逐漸吃不消。二是，中國電商崛起，外資零售商超紅利不再，笨重難掉頭。

2012年傳統零售業陷入哀嚎，電商市場交易規模後來居上。到了近年，以盒馬鮮生、京東7FRESH為代表的新零售企業，將店到家業務做到了「30分鐘內送達」的服務，電商大潮迅速淹沒外資零售業「敗走中國」的退場潮。

從2018年至今，中國大型外資零售業關店、被收購、申請破產的消息不斷。美國百貨商梅西百貨從天貓下架，中國實體門店全部關閉，全面退出中國市場；英國零售商瑪莎百貨也關閉了天貓、京東官方旗艦店；除此之外，百思買、家得寶、特易購、日商高島屋……都從中國市場退出。

另外，Costco實行會員制，會員享有「食品開封後也能退貨」、「電子商品90天內均可退貨」等福利，以及在會員卡到期前均可申請「全額退還會費」。許多網友認為，「在中國開封後可退貨就是找死」，還覺得「開不到一年就會倒閉」。

但Costco亞洲區總裁張嗣漢日前表示，這樣的制度可能會「被占便宜」，但機率並不高。