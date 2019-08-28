上海Costco爆買／部分中國民眾喊抵制美貨 但性價比高才是王道

2019-08-28 12:45 世界日報 北京28日電



為中國經濟送暖，好市多上海店成陸媒寵兒。 法新社 分享 facebook

美國總統川普才令美企離開中國，事隔不到一周，Costco就在中國開張首店。儘管未邀媒體採訪，大批媒體仍是一早抵達現場，數個小時內帶來的廣告效益引起關注。對於Costco引起中國消費者熱捧，分析指出，其「性價比」是主因，尤其在中美貿易戰、豬肉價格上漲之際。

中央社報導，在經歷五年的市場探索後，中國首家Costco27日在上海閔行華漕鎮開幕，然而，卻因低估人潮，開幕四小時後即被要求暫停營業。

在Costco未邀請媒體的情況下，多家中國媒體一早即抵達採訪，央視在聽到門市因生意太好而關門，也趕抵現場。儘管只營業半天，這四小時帶來的廣告效益卻很可觀，相關話題不斷攻占各大社群。例如，各種「爆買」行徑，一波波藉助媒體報導被推送到消費者眼前。

與此同時，Costco的開業，也被部分中國媒體用以佐證中國仍是外商投資樂土。

另據本報系聯合報報導，在美中貿易戰下，Costco開幕受到中國消費者熱捧，除了開幕的促銷優惠之外，分析原因，主要是Costco「百貨商品價格低於市場價的30%到60%，食品類則能低10%到20%」訴求價格。

就中美貿易戰來說，雙方你來我往關稅一再加碼，消費品成其中代罪羔羊，對動輒拿出民族主義大旗的中國民眾來說，其實很多人嘴巴雖講抵制美貨，但「性價比」（物美價廉）才是王道。例如，Costco的豬肉比外面市場便宜三分之一甚至一半，喊再多的愛國口號的人也很難不動心，這也印證川普要美企離開中國恐是失敗的。