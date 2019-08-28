影／驚！商場逛一半竟天降大水 女子當場被沖走

2019-08-28 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



中國廣東省廣東市25日下午，匯鑫商業大廈戶外的帆布屋頂因不敵雨水重量坍塌，大量水勢瞬間沖刷下來，驚人畫面全被監視器拍下。

事發時間在25日下午5點40分左右，一位女性正在二樓逛街，緊接著大量水勢如瀑布般從天而降，這名女性瞬間被沖倒並滑到幾公尺外。大水同時也沖破2樓的玻璃圍牆，所幸這位女性沒有因此而從2樓墜落。