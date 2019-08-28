新版人民幣30日發行 暗藏啥玄機？

2019-08-28 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



2019年版第五套人民幣8月30日將正式發行，50元、20元、10元、1元紙幣和1元、5角、1角硬幣都有很大變化。

央視報導，中國印鈔造幣總公司技術總監劉永江表示，這次在50元，20元，10元上應用的叫做二代光彩，它的整個的顏色更加亮麗，光條也更加精準。

新版紙幣色彩看上去更加鮮豔，票面設計富有層次和結構感。紙幣調整正面毛澤東頭像、裝飾團花、橫號碼。背面主景和正背面面額數字的樣式，增加正面左側裝飾紋樣，取消正面右側凹印手感線和背面右下角局部圖案，票面年號改為2019年。

劉永江指出，在20元紙幣的小船圖案上面，在更加細微的方面加了鸕鷀，包括魚簍和燈，這些細節，體現出整個票面，包括桂林山水的人文特色。

新版紙幣最重要的一項變化就是提升防偽性能，而且材質更硬挺，更耐汙。

劉永江稱，紙鈔上的動感光變鏤空開窗線，應該說是大陸自主研發的，在垂直角度觀察是一種顏色，在傾斜一定角度時，會產生滾動的光變效果。透光觀察的時候，還可以看到精細的面額數字。有了這項技術，造假幣將難上加難。

他強調，紙張的基材和油墨的結合力也非常好。這樣就便於流通和使用。

除了50元、20元、10元、1元的紙幣以外，這次新版人民幣硬幣也進行升級。其中，5角硬幣變化最大。

1元硬幣的規格適當縮小，5角硬幣由原來的銅包鋼調整為鎳包鋼，內邊也從圓形變成多邊形，1角硬幣也設計得更加精美。另外，所有硬幣的面額數字從扎實渾厚的造型變成流行的極簡風格，看起來比較時髦。