走進2019中國圍棋大會現場 感受圍棋魅力

2019-08-28 20:35 聯合新聞網 山東報導



2019中國圍棋大會滙集了31个圍棋競賽、表演項目，同時舉辦6項主題展覽。圖擷自 魯网 分享 facebook

日前舉辦的2019中國圍棋大會滙集了31個圍棋競賽、表演項目，同時舉辦6項主題展覽，吸引了數萬名圍棋愛好者和職業棋手参與。

來自兩岸的媒體記者實地参觀了世界各國圍棋組織領導人聯誼賽的比賽現場，随後觀看了「新中國70年圍棋成果展」、「新中國70年圍棋圖書展」、「中國圍棋人工智能成果展」等展覽，一同聚焦中國圍棋協會改革成果，感受圍棋文化建設新成就。

「以棋聚友，以人聚家」。2019中國圍棋大會滙集了來自五湖四海的圍棋人，讓喜爱圍棋的人找到心靈的歸屬，讓圍棋愛好者收獲友誼，感受快樂。