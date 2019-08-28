一張相片露行蹤 20歲鋼琴老師遭前男友埋伏割喉捅死

2019-08-28 09:55 香港01 記者陳展希／報導



徐女和學長去逛商場，想不到陸男竟在停車場埋伏，並用刀將徐女捅死。圖擷自 香港01 分享 facebook

分手仍是朋友是最理想的，不過很多情侶最終卻因愛成恨，甚至釀成悲劇。中國浙江嘉興一名20歲徐姓鋼琴老師，日前和陸姓男友分手，想不到對方死纏爛打，經常打電話騷擾，本月10日當徐女和朋友去行商場，陸男竟在停車場埋伏，並用刀割喉將徐女捅死。

徐父透露，女兒和陸男約會約半年，他們雖然不常見到陸男，但對方看起來是個很穩重的人，「他們倆談的期間感情也很好，不管是我女兒對他，還是他對我女兒，還是不錯的，據我所知，他們從沒因感情的事情爭吵過。」

不過，當兩人分手後，陸男卻死纏爛打，不但經常打電話騷擾徐女，還到徐女教書的音樂教室外找人，硬將女方押上車，幸好被她幾個女同事攔住，當時徐父和徐母原諒了陸男，只是說「有緣無分也不能強求，你也老大不小了」。

8月10日，徐女和學長去逛商場，下午在朋友圈發了喝咖啡的照片，懷疑是他們的共同朋友將徐女的位置告訴陸男，因為徐女的微信早已經把陸男封鎖了。直至晚上8時許，徐家接到警方通知，到派出所才知女兒被捅死。

徐父表示驗屍前看到女兒死狀恐怖，左、右頸都被割裂，當場情緒崩潰，徐母更悲慟得需要送院醫治，「真的看不下去，一秒都看不下去，太血腥了，對我們做父母的來說太殘忍了。」陸男之後自首，他似乎早有計畫殺害徐女，分手後立刻買了刀，事發當天，車上還放着刀子和鐵棍。

案件曝光後，網傳徐女身前經常花男方的錢，徐女朋友王明（化名）回覆內地記者查詢時說：「她是一個家教很好的人」徐父亦強調是無稽之談，「小麗（徐女）還有15歲妹妹和13歲弟弟，三個孩子從小過慣了苦日子，一直都很節省。小麗這兩年剛剛能掙錢，可以給弟弟妹妹買衣服，買零食，稍稍能幫補家裏，沒想就出事了。」徐父承認女兒和男方一起時曾花對方一點錢，但只是用在吃飯、看電影等消費。

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文章授權轉載自《香港01》