福建福州／黃樓 保存最完美古式花廳園林

2019-08-28 01:50 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



南後街曾聚集許多福州傳統工藝行業，如福州油紙傘等，都已重現。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 黃巷內的小黃樓，值得一遊。唐代閩中大儒黃璞在此建宅，其藏書樓因全樓塗抹成黃色，命名為「小黃樓」。清道光年間，梁章鉅買下黃璞故居舊址，新建藏書樓，為向先賢致敬，亦將藏書樓命名為「黃樓」。

「黃樓」為雙層小樓，樓上是主人的藏書閣，該建築精美，檐口吊柱等處皆可見精緻木雕。一樓廳前有小天井和魚池，樓下左、右兩側通道做成假山、雪洞，曲徑通幽。園內亭、台、樓、閣皆小巧玲瓏，小橋流水，清幽雅靜，一派江南園林景色。「黃樓」是福州目前保存最完美的古式花廳園林。

三坊七巷在保護修復過程中，不僅注重硬體里坊建築，修舊如舊，也保護與傳承非物質文化遺產；通過保護三坊七巷蘊含的各項民俗活動、民間曲藝、民間工藝、風味飲食等非物質文化遺產，讓遊客體驗民俗文化等精髓。

黃樓的江南園林景色 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

起於楊橋路、止於吉庇路的南後街，是三坊七巷從興起至民國期間主要的商業街，由北到南商賈雲集；歷史上的南後街，曾聚集了許多福州傳統工藝行業；現在，脫胎漆器、軟木畫、牛角梳、壽山石刻、油紙傘、裱褙等具有代表意義的民間藝術，在三坊七巷內都看得到。比如：「米家船」和「青蓮閣」裱褙店、「聚成堂」書坊等。

在美食小吃方面，三坊七巷內的福州美食「木金肉丸」、「同利肉燕」、「永和魚丸」、「鼎邊糊」等小吃店，是遊客最愛，店前經常大排長龍。

肉燕、魚丸和鍋邊糊，被評為福州小吃「三寶」。肉燕又稱太平燕，福州人逢年過節，婚喪喜慶必吃「太平燕」，取其「太平」、「平安」之吉利，當地有「無燕不成宴，無燕不成年」的說法。肉燕製作過程非常繁複，好吃關鍵在於那一層薄如紙翼的皮。

肉燕皮大有講究，是精選豬瘦肉，用木棒一錘錘打製成肉茸而成，形似燕子狀，潔白光滑，口感韌而有勁。

鼎邊糊，又稱鍋邊糊，台灣叫做「鼎邊趖」，在福州大多與肉餅等配食，是福州人的平民美食。鍋邊糊的做法是用蜆子汁為湯，再把磨好的米漿沿著鍋邊一圈燙成皮，加芹菜、蔥、蝦皮、香菇等佐料。剛出鍋的鼎邊糊白脆薄潤，湯清不糊，爽滑可口。

另外，在每個福州的民俗節日，各種特色民俗活動、民間曲藝在三坊七巷表演展示，供遊客觀賞。