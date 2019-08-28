福建福州／三坊七巷 出將入相 多名人故居

2019-08-28 01:51 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



位於澳門路上的林則徐紀念館：林文忠公祠。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 「一片福州三坊七巷，半部中國近現代史。」三坊七巷在歷史上名人輩出，所以福州流傳著「三坊七巷，出將入相。」說法。

三坊七巷中的「三坊」，是衣錦坊、光祿坊和文儒坊；「七巷」是楊橋巷、郎官巷、黃巷、安民巷、宮巷、塔巷、吉庇巷，每個坊巷各有故事緣由。

衣錦坊：舊名通潮巷（或會潮巷），北宋宣和年間御史中丞陸蘊、陸藻兄弟相繼典鄉郡，遂名「棣錦坊」。宋代淳熙年間進士、江東提刑王益祥退休後居此，改今名。滿州國國務總理鄭孝胥故居在此。

光祿坊：坊內有閩山，是福州「三山藏」之一。宋代光祿卿程師孟出任福州郡守時，常到坊中法祥院遊覽、吟詩，寺僧鐫刻光祿吟台於石上，遂名光祿坊。是林覺民「與妻抉別書」發現處，也是著名作家郁達夫寓居處。

文儒坊：舊名山陰巷，初名儒林坊；宋代「海濱四先生」之一、國子監祭酒鄭穆居此，改稱文儒坊。該處有清代台灣總兵甘國寶、林則徐母親故居。

楊橋巷：舊名右通衢，北宋宣和年間更名為春風樓，一名豐盈坊，後改稱登俊坊。又以其西通楊橋，俗稱楊橋巷。20世紀50年代擴建為楊橋路。

在楊橋巷、南後街入口處一棟大院，原是「黃花崗七十二烈士」林覺民祖輩七房人家聚居處。林覺民廣州起義殉難後，林家避禍遷離，房屋售予冰心祖父謝鑾恩，謝家一直住至20世紀50年代，冰心11、12歲時曾居此。此外，近代才女林徽因作為林覺民的侄女，曾在此居住。一處民居三位名人，一棟大院正是三坊七巷歷史文脈與人文精髓的縮影。

郎官巷：宋代劉濤居此，子孫皆為郎官，故名。近代啟蒙思想家嚴復晚年住在巷西段北側，直至逝世。「戊戌變法六君子」之一的林旭，曾居巷內。

「黃巷」、「安民巷」：1100多年前的唐朝末年，黃巢大軍闖入福州，黃巢不但在街巷上貼出安民告示，還下令他的軍隊在一條街道前「滅燭而過」。黃巢之所以這樣做，是為了不打擾住在這裡的一個人，這個人正是在當時富有詩名的大學者黃璞。黃璞的祖先，是當年南渡八姓之一的黃氏，他們居住的巷子因此被稱作「黃巷」。至於被黃巢大軍張貼告示的巷子，就此得名「安民巷」。

海軍名將、民國時期代理國務總理薩鎮冰、其侄孫抗戰時「中山艦」殉難艦長薩師俊，家族都住在「黃巷」。

宮巷：因巷中有紫極宮而得名。巷內有清朝船政大臣、兩江總督兼管台灣的沈葆楨故居，和林則徐次子林聰彝故居，民國時期海軍總長劉冠雄故居。

塔巷：原名修文巷，宋時改稱興文巷、文興巷，又以閩國時建阿育王塔於巷北，而稱塔巷。吉庇巷：舊名魁輔里，又稱「急避巷」，後因諧音改稱現名。