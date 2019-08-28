福建福州／三坊七巷

2019-08-28 01:54 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／福州報導



空中俯瞰三坊七巷，堪稱中國古代「里坊制度的活化石」。 圖／本報福州傳真 分享 facebook 俗稱「榕城」的福州，有著悠久的歷史，自南朝陳朝開始，就一直是福建的政治和文化中心。在這座歷史文化名城內，有一處被稱為「三坊七巷」的古街道，占地約40公頃，堪稱中國古代「里坊制度的活化石」，又被譽為「明清古建築博物館」。

三坊七巷歷史文化街區內，坊巷縱橫；從高處俯瞰，可以清晰地看到三坊七巷的總體格局基本上呈現「魚骨狀」，一條南後街縱橫南北，在它的東西兩側，則分布著「三坊」與「七巷」。這條古街道裡每個居所的入口都分布在坊巷上，這種傳統街區的基本空間格局，正是源自於中國傳統的「里坊」制度。

「黃花崗七十二烈士」林覺民故居，也是已故大陸著名女作家冰心故居。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

這種強調對稱的「肌理」特徵，經過1000多年後，被完整地保存了下來，令人讚歎，難怪有專家看了驚呼，三坊七巷堪稱古代「里坊制度的活化石」。而其白牆瓦屋布局嚴謹，匠藝奇巧，集中體現了閩越古城的民居特色，又被譽為「明清古建築博物館」。

巷內屹立著一座座歷史悠久的宅院，石條的大門、灰磚砌牆，院內有二進、三進、四進的廳堂；盡管隨著歲月的流逝，歷盡滄桑的古厝已經被風雨剝蝕，但宏大的規模和別具一格的建築，仍然展現其當年的氣派和輝煌。

南後街，是三坊七巷主要商業街。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

漫步在三坊七巷白牆黛瓦的包圍中，踩在粗糙的青石板路上，一股子濃郁的古韻風味撲面而來。整個街區房屋布局嚴謹，不少大院綴以亭、台、樓、閣、花草、假山，看起來十分古樸雅致。

中國近代啟蒙思想家嚴復，晚年住在郎官巷，直至逝世。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 隨意步入三坊七巷的每一個巷坊，就能感受到那些深宅大院背後的獨特魅力。在上千年的時間裡，三坊七巷內名人輩出，有大學者、政治家、軍事家、思想家、藝術家等。三坊七巷的名人數量與歷史地位在晚清、民國走向輝煌，湧現出大量對當時社會乃至日後中國歷史有重要影響的人物。

晚清至民國，相繼出現了「虎門銷菸」的林則徐、林則徐女婿兼外甥沈葆楨、近代思想家嚴復、「戊戌變法六君子」林旭、海軍名將薩鎮冰、「黃花崗七十二烈士」方聲洞、林覺民，及其兄弟林長民、林長民之女林徽音、作家冰心、廬隱、郁達夫等中國近現代史上有重要影響的人物。

從漢代福州開始建立城垣起，城市由北向南，開始慢慢擴展。而自西晉五胡亂華「衣冠南渡，八姓入閩」，唐末五代十國閩王王審知開閩後，三坊七巷迎來了大批名門望族，人文也由此興盛起來，從宋元到明清達到鼎盛。