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老年人口逾3成 上海拚養老

2019-08-28 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

截至2018年底，上海市戶籍老年人口已達503.28萬，占戶籍總人口的34.4%。

中新社報導，上海市副市長彭沉雷上周在上海市政府新聞發布會上公布數據，作為中國內地最早進入人口老齡化(1979年)且老齡化程度最深的城市，上海的老年人愈來愈長壽。如何讓老年人安享晚年、幸福養老，成為上海正面臨的新挑戰、新課題。上海的人口老齡化程度還在加速、加深，據悉，上海將通過多項舉措來提升老年人幸福指數。

彭沉雷表示，上海養老服務格局是「9073」，即90%為居家養老、7%為社區養老、3%為機構養老。他表示，這些年的實踐表明，「9073」中，社區養老更受老年人歡迎，老年人更願意在熟悉的社區、熟悉的環境中得到養老服務，因此，上海將在「9073」格局不變的情況下，重點把「7」（社區養老）這一塊做好。

總體而言，未來4年，上海發展養老服務將持續著眼於增量、增能、增效。比如，在吃上面，上海的社區老年助餐服務場所要從目前的800多家增至1600家，目標就是要讓上海廣大老年人就近就便吃上實惠可口的熱乎飯。

上海市民政局局長朱勤皓說，老年人吃飯是件非常大的事情，上海早在10年前就把社區老年助餐服務場所建設納入上海市政府實事項目，隨著人民對美好生活嚮往的需求增長，上海市老年助餐服務既要解決吃得上，更要解決吃得好的問題。另外，上海還計畫在社區綜合為老服務中心數量、養老護理員隊伍建設、長三角養老服務區域合作等領域實現新突破。

上海老年人口

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