大媽罵全車港人蠢材、乞丐 乘客暴怒齊喊：下車

2019-08-27 20:08 香港01 記者卡洛兒／報導



近日社會瀰漫沉重氣氛，容易引起爭執。近日有一名操口音大媽在巴士上辱罵同車乘客，直指香港人是「乞兒」，「大陸叫你走呀！話你蠢材呀！呢度In China Hong Kong呀！」，遭其他不耐煩乘客群起圍攻，齊聲勸她下車，「你咪落車囉！同啲乞兒一齊搭巴士」。

有網民周日（25日）上載影片至facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，影片顯示一名戴着太陽眼鏡的大媽，坐在上層位置，不時轉身向後面的乘客叫罵，「大陸叫你走呀！話你蠢材呀！話你整臭佢呀！」又稱「呢度China Hong Kong呀！人哋中國唔鍾意你呀」、「呢度全世界人地方呀，走啦人哋攆你走呀」。

有乘客則反駁，「你係中國人會講呢啲說話咩？」、「你咁唔鍾意香港，你咪落車囉」，但大媽卻回應「你叻呀，叻就唔使搞搞震啦，叻就唔使示威遊行啦，同特首講啦」，感到「黑人問號」的乘客就低聲問「關咩事啫」。

其後乘客群起勸她離開，並齊聲大叫「落車！落車！落車」，大媽卻反罵「走啦死乞兒」，又反過來叫喊「落車死！落車死！落車死！叫人落車個啲死」。有乘客再反駁，「你咪乞兒囉，同我哋一齊搭巴士」，大媽更不斷重覆喊道:「乞兒無資格教人落車」、「乞兒無資格叫人走」，身旁乘客開始不耐煩說「嘈完未啊？」、「有無第二句？好悶啊」，坐在大媽身旁的伯伯亦忍不住開口勸她說：「係啊！香港人好窮㗎，你體諒吓啦，體諒吓啦，大量啲好無？」，一名女乘客更說「大個女喇」，誰知大媽情緒再次激動起來，怒喊「No money no talk」，女乘客即說「我真的No Money」，大媽乘勢追擊：「No Money講乜嘢」，女乘客反駁：「點解唔講得嘢？香港有言論自由嘛！」

影片引起網上熱議，逾2千多人轉發，有網民批評大媽罵人無內容，又指片段非常洗腦，「而家成個腦都係『乞兒叫人走』」。有網民則認為巴士上的乘客忍耐力強，「如果我在場我應該真係忍唔住車佢兩巴」。有人則錯重點笑言，「後面嗰男人施施然咁拎個耳機出嚟，真係相映成趣」。

大媽在巴士上辱罵同車乘客，直指香港人是乞丐。圖／取自臉書 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》