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影／安徽化工廠起火 黑煙沖天火勢兇猛

2019-08-27 16:51聯合報 記者羅印冲╱即時報導

安徽來安縣金禾公司雙氧水裝置起火。

據報，今天早上5時40分左右發生事故，金禾公司雙氧水裝置起火，有市民稱聽到爆炸聲，現場火勢兇猛黑煙沖天。

據星島網報導，事故發生後，當地縣政府立即啟動應急響應，公安、消防、應急、環保等有關部門立即趕赴現場進行處置。

上午6時40分左右，明火已被撲滅，沒有造成人員傷亡。事故原因正在調查。

安徽化工廠起火，黑煙沖天火勢兇猛。圖／取自星島網
安徽化工廠起火，黑煙沖天火勢兇猛。圖／取自星島網
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