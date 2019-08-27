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麗江醉漢持菜刀砸門 遭退伍女兵雙刀「反殺」

2019-08-27 15:34世界日報 中國新聞組／北京27日電

雲南麗江90後退伍女兵唐雪，今年2月某天半夜遇醉酒男持菜刀砸家門，她拿了家中兩把刀出門，與20幾歲的醉漢近身扭打在一起。醉漢隨後被發現倒臥在地，經搶救無效死亡。唐雪隨後被以涉嫌故意傷害罪移送檢方審查起訴。案件引發唐雪是正當防衛或防衛過當的爭論。

封面新聞報導，李姓醉酒男與唐雪同為永勝縣三川鎮人。起訴書顯示，從2019年2月8日23時到2月9日凌晨1時，唐雪與李男曾發生了五次「交鋒」。2月8日晚上11時許，唐雪參加完朋友生日聚會，朋友開車送唐雪回家時，李男曾上前攔車。唐雪下車步行回家時，李男再上前對其進行辱罵。

隨後唐雪父親唐加勇帶著唐雪找李男理論，但被李男先踹了一腳，三人隨即扭打在一起。李男被朋友勸開帶回家後，他和父母、朋友一起，到唐雪家，對先前事情道歉。但道歉後，李男要求唐加勇對自己被打傷的事情給個說法，但被同行人員拉回家。

2月9日凌晨1時許，李男持菜刀再次到唐家，使用菜刀對唐家大門進行砍砸。但隨後菜刀被勸阻的朋友搶走並丟掉。

唐雪在家中聽到砸門聲後，便到廚房拿了一把削皮刀和一把水果刀，準備出門查看情況。

沒想到正當唐雪打開門時，她剛好被正在和朋友拉扯的李男踹倒，她一時氣不過，立刻拿著削皮刀和對方扭打在一團，但她不敵男性力氣，持續被李男毆打，之後她改拿水果刀揮舞，雙方被一旁的人拉開，李男才離開現場。

之後，唐雪看著對方已經離開，安心回家休息，怎料，李男的主動脈在打鬥過程中遭刺傷，導致急性失血性休克，最終傷重不治。

事後唐雪遭警方逮捕，並於3月13日被以涉嫌故意傷害罪移送檢方審查起訴，目前羈押在麗江派出所內。近日檢方起訴書曝光，文件指出，唐雪的正當防衛明顯超過限度，造成重大損害，應當負起刑事責任，不過可給予減輕或免除處罰，此案仍有待審理。

雲南麗江退伍女兵唐雪使用的紅色削皮刀。圖／取自紅星新聞
雲南麗江退伍女兵唐雪使用的紅色削皮刀。圖／取自紅星新聞
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雲南麗江退伍女兵唐雪。圖／取自紅星新聞
雲南麗江退伍女兵唐雪。圖／取自紅星新聞
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傷害罪

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