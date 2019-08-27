家屬被索80個比特幣…中國留學生疑在澳洲遭「虛擬綁架」

2019-08-27 15:31 世界日報 中國新聞組／北京27日電



一名就讀於雪梨科技大學的20歲中國留學生疑似遭到綁架，綁匪要求其家人支付80個比特幣（約合81萬美元）為贖金。澳洲緊急互援協會表示，此案存在詐騙的可能，目前警方尚未排除「虛擬綁架」的可能性。

南方都市報導，疑似遭到綁架中國留學生名叫葉晶旺，就讀於雪梨科技大學一年級，葉的父親澳洲緊急互援協會（AEAAI）求助，稱葉晶旺下落不明，且收到了其發來的疑似綁架視頻。

葉晶旺與葉父的聊天紀錄顯示，葉晶旺8月23日稱，學校有資料要發到家長的郵箱，詢問父親現在常用的郵箱。發送郵箱號後，葉父還詢問葉晶旺最近的生活狀況，但未獲回復。隔天，葉父收到一段來自葉晶旺微信號的視頻，視頻中，葉晶旺的眼睛被蒙住，口鼻、臉頰似有血污。旁邊有人稱「你兒子現在在我們手上，如果你不想他出事，（想讓他）早日回去，就配合我們的要求。」葉晶旺則說了一句「爸，他們讓你配合一下他們老闆。」

報導指出，「綁匪」24日下午通過電郵通知葉父，要求用80個比特幣「交換」葉晶旺。對方並表示，等葉父準備好之後，他們會提供一個收幣地址，收齊之後24小時內就能見到葉晶旺。

據了解，「虛擬綁架」詐騙是電信詐騙的「進化版」，其受害者主要是留學生。美洲、澳洲已發生多起。詐騙份子的慣用手法是先通過「電信詐騙」獲取當事人信息和信任後，要求當事人切斷手機、微信等，與家人或親友「失聯」。隨後，詐騙份子趁當事人與外界「失聯」期間，冒用當事人微信或手機聯繫家長，謊稱孩子被「綁架」，並發送相關照片或視頻，騙取巨額「贖金」。

在「虛擬綁架」詐騙中，有的要求當事人藏匿起來、乘飛機回國或出行。有的則欺騙、誘導或威逼當事人拍攝自己被捆綁、毆打甚至裸露的照片或視頻，向家長哭訴自己被綁架等等。