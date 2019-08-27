傳媒革命 陸推25款機器人、AI女主播報新聞

2019-08-27 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



為了迎接5G時代，傳媒也逐漸向智能化轉型，大陸最大的傳媒機器人生產商和服務商「新華智雲」，正式對外發布自主研發的25款傳媒機器人，希望能用智能化的技術，更快更好地採集和處理新聞資源。

據科技日報，幫助「採集」新聞資源的傳媒機器人有8款，分別為：突發識別機器人、人臉追蹤機器人、安全核查機器人、文字識別機器人、數據標引機器人、內容搬運機器人、多渠道發布機器人、熱點機器人等。

幫助「處理」新聞資源的傳媒機械人有17款，分別為：智能會話機器人、字幕生成機器人、智能配音機器人、視頻包裝機械人、視頻防抖機器人、虛擬主播機器人、數據新聞機器人、直播剪輯機械人、數據金融機器人、影視綜快剪機器人、體育報導機器人、會議報道機器人、極速渲染機器人、用戶畫像機器人、虛擬廣告機器人、一鍵轉視頻機器人、視頻轉GIF機器人等。

最受歡迎的機械人：字幕生成機器人。數據統計顯示，字幕生成機器人目前已經是最受記者和編輯歡迎的一款傳媒機器人，它可以將一段長文智能拆分成適合屏幕展示的短句，還支持字幕批量替換。

據了解，目前浙江山東等地媒體人已在這些傳媒機器人的協助下開展新聞資源的採集和處理。大至地震、颱風等突發事件的報導，小至為短片添加字幕的日常。

與真人主播相比，通過智能AI技術呈現出的虛擬主播，將用真人般的聲音自動播報新聞。同時，虛擬主播在不同情境下能表現出喜悦、悲傷、生氣等多種情緒，切換不同的新聞背景。

早前颱風「利奇馬」吹襲浙江期間，網上曾出現過AI女主播模擬在現場播報氣象災害預警信息的短片。

新華智雲聯席CEO傅丕毅指出，為了迎接5G時代，傳媒需要向智能化轉型，但要求每家傳媒都投入大力氣研發智能平台並不現實。「傳統媒體也可以通過各種方式擁抱技術」，他認為，「好內容加上好技術，媒體才可以更好地掌握輿論場主動權和主導權。」

中國政法大學新聞傳播學院副教授王佳航表示，這25款新聞機器人的推出，將使整個行業觀念快速統一到加快新聞生產分發的人機協同上來，例如人臉追蹤機器人、數據標引機器人、突發識別機器人等都明顯超越了人類新聞工作者的能力，與這些機器人的協作將使人類新聞工作者的新聞生產能力大幅度提高。