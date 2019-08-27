親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

塞牙縫都不夠！他花3萬坐商務艙 只吃5片水果和小點心

遷都理由百百種…這國最神奇 首都設在別國

女童疑拒繼父再度性侵 遭丟入廢井活埋12天後尋獲遺體

2019-08-27 09:18香港01 記者李福源／報導

劉怡然母親表示，愛女失蹤當日一切正常，並沒有離家出走的徵兆。圖擷自Youtube
劉怡然母親表示，愛女失蹤當日一切正常，並沒有離家出走的徵兆。圖擷自Youtube
分享

陝西咸陽乾縣漠西馬橋村12歲女童劉怡然在本月9日離家後失蹤，上周三（21日）警方在村旁一口廢井尋獲其遺體。消息人士周日（25日）透露，劉怡然生前曾遭40多歲的王姓繼父多次性侵，案發當日劉怡然堅拒再就範，且聲稱要報警，繼父惱羞成怒將她擊暈強姦，然後扔到廢井及用黃土將她活埋。

劉怡然的母親表示，女兒失蹤當日一切正常，沒有離家出走的徵兆；她失蹤時穿着拖鞋，連自己所賺的100多元人民幣（約新台幣440元）都沒有拿走。劉怡然失蹤期間，家人到處張貼尋人啟事，又試過查閱附近的監控片段，但仍然茫無頭緒。

據悉，在劉怡然4歲時，其母改嫁王男，與對方生了一名兒子，而劉怡然隨母親一起生活。王男因駕駛電單車發生意外導致殘障，其後只靠駕駛家中的三輪車運貨賺錢。有熟悉王男的村民指出，他平時不太跟人交往，見面也不打招呼，性格孤僻，但平時對孩子尚算不錯，會盡量滿足孩子的要求。

僱推土機司機密封井口

消息人士透露，劉怡然生前曾遭繼父多次性侵，因無力反抗只好啞忍；案發當日，王男把劉怡然帶到野外打算再次性侵，劉怡然卻堅拒並奮力反抗，同時揚言報警；王男一怒之下把她打暈強姦，然後將丟入30米深的廢井內，再用大量黃土活埋。

翌日，王男以避免有人會掉到廢井為由，用50元人民幣（約57港元）說服附近工地的推土機司機，將土牆推倒徹底密封井口，惟此舉仍惹起司機懷疑並報警，始揭發案件。

劉怡然的生父表示，上周五（23日）在警方陪同下，王男戴着腳銬、手銬到井口重組案情。他說，曾在女兒手機內發現不良的動漫圖片，懷疑這與女兒被王男性侵有關。乾縣公安局則稱，案件仍在進一步調查中，不便透露細節。

延伸閱讀：

泰男拾獲14歲女生手機　揭藏色情照藉交還強姦　再要脅見面終被捕

烏克蘭殺人犯出獄後性侵62歲親媽　母絕望報警：不當他是兒子了

文章授權轉載自《香港01》

失蹤性侵

相關新聞

洪都航空 遷入南昌航空城

2019-08-27 02:16

成都飛上海 麻辣航班啟航

2019-08-27 02:16

查緝汙染 廣州推河湖警長制

2019-08-27 02:16

台灣未來媒體人 赴天津實習

2019-08-27 02:16

昆山慈善音樂會 以歌聲傳愛

2019-08-27 02:16

青島啤酒節 1100噸酒「乾了」

2019-08-27 02:15

繼榨菜後...台灣名嘴提北斗衛星 陸網友：這不能寄給你

2019-08-26 21:18

3好友相陪…長沙女大學生赴約 慘遭前男友刺死

2019-08-26 17:32

夜遊經濟吸金 哈爾濱…愈晚愈美

2019-08-26 11:32

今年秋節吃陽澄湖大閘蟹…肯定假貨！原因老饕才知道

2019-08-26 11:00

昆台愛心慈善音樂會 助學扶貧

2019-08-26 09:23

毛澤東像畫師 王國棟：一輩子就做這麼一件事

2019-08-26 02:03

尼山儒學中心 孔子誕生地揭牌

2019-08-26 00:27

內蒙包頭草原 煮出中國最大鍋

2019-08-26 00:25

9月四川航展 世界級特技飛行秀

2019-08-26 00:22

中秋將至 上海人龍買餅

2019-08-26 00:21

看好電池車 煤都大同拚轉型氫都

2019-08-26 00:20

陸首隻複製警犬 正式服勤

2019-08-26 00:02

兩岸微流行／父姓+母姓 取名新潮流

2019-08-26 00:02

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36

陸男上網找富婆包養 被要求「1夜2次」

2019-08-25 12:01

河南副省長被查 曾剷平200多萬座墳墓被封「平墳書記」

2019-08-25 10:11

基因複製毛小孩：中國「克隆寵物」的商機爭議

2019-08-25 09:30

陸結婚率創10年新低 90後為啥不婚？

2019-08-25 03:27

北京瞭望／北京地鐵「禁食」後…還是偶有早餐族

2019-08-25 00:03

鄭文傑拘留15天後獲釋 與家人暫不受訪

2019-08-25 00:03

兒子哭罵老爸「你羞不羞恥！」卻獲700萬網友點讚

2019-08-24 16:57

國產航母海試多了19天？網友疑有狀況…

2019-08-24 15:46

曾剷平200多萬座墳墓的河南副省長徐光 終於落馬

2019-08-24 15:29

上海小學引進AI打哈欠也被偵測 網驚「比監獄可怕」

2019-08-24 13:41

塞車也能很開心？雲端上的最美公路 網紅景點打卡超夯

2019-08-24 11:00

港警開始清場 發射催淚彈驅散示威者

2019-08-03 22:13

停自由行 深圳航空：飛台灣機票可免費退票

2019-08-01 12:38
看更多

熱門文章

潔牙遇上黑店？可憐貴賓犬 慘被拔掉17顆牙

2019-08-26 17:30

她頭上長出詭異腫包 5天後竟取出活跳跳怪蟲

2019-08-26 18:29

今年秋節吃陽澄湖大閘蟹…肯定假貨！原因老饕才知道

2019-08-26 11:00

繼榨菜後...台灣名嘴提北斗衛星 陸網友：這不能寄給你

2019-08-26 21:18

影／反送中後港警首度實彈鳴槍示警 一刀未剪畫面曝光

2019-08-26 12:16

女童疑拒繼父再度性侵 遭丟入廢井活埋12天後尋獲遺體

2019-08-27 09:18

港民發起9月1日「和你飛2.0」機場集會 行動「無限期」

2019-08-26 17:11

反送中／港民發起稅務大樓靜坐 有台灣旅客參與

2019-08-26 15:08

他花三萬元坐商務艙 只吃5片水果和小點心「塞牙縫都不夠」

2019-08-27 10:18

港警開槍了！網友認為港警應該學臺灣成立專責保警

2019-08-26 12:16

香港敏感3示威將至 衝突恐升溫

2019-08-26 23:59

大陸自貿區 一口氣增六個

2019-08-26 23:58

示威版軍備競賽？智能面具防臉部辨識

2019-08-26 19:23

建制派透露：港府不接受五大訴求 「消耗戰」抗衡示威

2019-08-27 09:33

傳北京加固長安街地下通道 東風41閱兵亮相機會高

2019-08-26 14:23

3好友相陪…長沙女大學生赴約 慘遭前男友刺死

2019-08-26 17:32

影／乘客車上演活春宮 被女司機制止還嗆「關妳啥事」

2019-08-26 17:36

港泛民派稱警員開槍不智 港警上司稱其表現英勇克制

2019-08-26 19:41

陸新設廣西等6個自貿區 各承擔不同任務

2019-08-26 15:33

德智庫：香港動盪金融中心地位不再 對中傷害大

2019-08-27 08:35

林鄭月娥諮詢建立對話平台 被要求回應五大訴求

2019-08-26 14:51

陸官媒：不公正的鏡頭左右世界

2019-08-26 23:59

中國砸重金大外宣 臉書推特成為借船出海工具

2019-08-26 21:32

夜遊經濟吸金 哈爾濱…愈晚愈美

2019-08-26 11:32

劉鶴：有充足政策工具 確保大陸經濟基本面良好

2019-08-26 11:32

香港動盪 德智庫：金融中心地位不保 對北京傷害大

2019-08-27 09:41

搶AI掛牌首家 鴻海投資的曠視衝刺港股IPO

2019-08-26 11:04

成都飛上海 麻辣航班啟航

2019-08-27 02:16

中國品牌產品 漸成埃及市場主流

2019-08-26 15:32

簽定任命協議後 北京首度接受教廷屬意內蒙主教

2019-08-27 09:21

港荃葵青遊行 36人被捕…包括12歲男童

2019-08-26 14:01

馬化騰：產業競爭正從「單打」變為「雙打」

2019-08-26 14:29

反送中及貿易戰升溫 野村建議減持港股

2019-08-26 14:42

洪都航空 遷入南昌航空城

2019-08-27 02:16

批示威暴力升級 林鄭月娥：不會成立獨立調查會

2019-08-27 10:24

700醫護實名連署 「港警草菅人命」

2019-08-26 23:59

逮86人最小12歲 港警：暴力升級

2019-08-26 23:59

中共高層對港態勢未拍板 北京陷入鷹鴿之爭

2019-08-26 10:47

貿易摩擦升溫 瑞銀料年底人幣低見7.2 明年貶至7.3

2019-08-26 11:26

香港反送中 抗爭三連發

2019-08-26 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top