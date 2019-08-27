青島啤酒節 1100噸酒「乾了」

2019-08-27 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為期31天的第29屆青島國際啤酒節25日晚落幕。據統計，本屆啤酒節累計接待海內外遊客共92萬人次，啤酒消費總量達1100噸。

中新社報導，青島市啤酒節辦公室工作人員稱，本屆青島國際啤酒節新設8處庭院式啤酒消費和時尚演藝空間，共有11個啤酒主題單元。開幕當日進入嶗山啤酒花園的海內外遊客達5.1萬人次，創近四年單日客流之最。

在本屆啤酒節期間，為增強各國啤酒節慶之間的交流合作，中國青島、德國慕尼黑、美國丹佛和加拿大多倫多全球四大啤酒節代表，共同發起建立國際啤酒節聯盟合作機制，搭建啤酒節慶與文化交流的國際平台，青島啤酒集團有限公司董事長黃克興被推舉為國際啤酒節聯盟召集人。

青島市貿促會副會長唐旭艶表示，本屆青島國際啤酒節借力新一代信息技術和高科技手段，在現場文藝演出中更多融入科技元素，彰顯時代特色和時尚魅力，設置的5G體驗區，AR、VR體驗區等，為海內外遊客提供了全新的參節體驗。 第29屆青島國際啤酒節設立西海岸新區、嶗山區、城陽區、即墨區、平度市五個會場，吸引了來自中國、美國、德國、荷蘭、斯里蘭卡、墨西哥等國家和地區的200多個啤酒品牌參節，薈萃了1400餘款海內外知名啤酒。